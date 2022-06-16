Раніше переломило б хід війни, – Костенко пояснив, чи не запізно прийдуть німецькі РСЗВ

Німеччина обіцяє передати Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II, але приїдуть вони аж наприкінці липня – на початку серпня. Варто було б передати їх швидше. Але маємо те, що маємо.

Про це 24 каналу розповів народний депутат та секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, було б значно краще, якби установки вже зараз потрапили до українських військових.

Важливо Підсумки зустрічі "Рамштайн-3": яку зброю та від яких країн отримає Україна

Це могло б змінити позиції на фронті: захисники значно ефективніше стримували б ворога на одному з напрямків або взагалі переламали б хід війни. Однак доведеться зачекати. За цей час українські військові будуть змушені перекривати нестачу в артилерії. Але вони точно втримаються.

В Німеччини дивна позиція щодо постачання зброї Україні

За словами пана Костенка, Німеччина неоднозначно поводиться в питанні надання зброї. Вона ніби намагається всидіти на двох стільцях – і підіграє Росії, і хоча б щось дає Україні.

Раніше ЗМІ писали, що Німеччина обіцяла передати Україні чотири РСЗВ Mars II. Однак після переговорів "Рамштайн-3" міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт вже заговорила лише про три установки. Кількість зменшилася нібито боєприпаси – там проблема з оновленням програмного забезпечення. Однак додаткові снаряди мають намір надати Сполучені Штати.

Костенкові не подобається постійне підігравання Німеччини до Росії. Вони постійно розповідають про душевні травми та почуття провини через Другу світову. Тоді ж німці так само воювали проти українців, однак про це вони чомусь не згадують. Так і виникають дивні історії з забороною передачі німецьких танків Leopard 2A4 з Іспанії до України тощо.

Я вважаю, що ці історичні питання вже давно вирішені. Проти українців вони також воювали. Тому зараз Німеччина повинна надавати допомогу, бо цінності України збігають з європейськими країни. Те, що вони багато розмовляють і мало надають – це, на мою думку, більше підігравання Росії, – розповів Костенко.

Чи не запізно Україна отримає РСЗВ Mars II від Німеччини: дивіться відео

"Рамштайн-3": скільки зброї нам насправді передадуть

Костенко спілкувався з кількома представниками, які були дотичні до зустрічі "Рамштайн-3". Він наголошує, що існує так звана відкрита частина усього, і закрита. Так-от ніхто не розповість, яку конкретну кількість зброї Україна отримає. Адже на все одразу почнуть "полювати" російські спецслужби.

Він наголосив, що ситуація справді краща, ніж була раніше. Усі результати можна буде побачити, коли техніку почнуть застосовувати безпосередньо на фронті.