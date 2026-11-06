Смертельний удар по селу: росіяни вранці атакували Рівненщину

Уранці 6 листопада російські війська атакували Сарненський район Рівненської області. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік.

Про це повідомив Олександр Коваль із Рівненської ОДА.

Які подробиці?

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та вантажівку.

На жаль, загинув чоловік.

На місці події наразі працюють представники екстрених і профільних служб, які документують наслідки інциденту.

Посадовець також висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого жителя району.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, увечері 28 жовтня російські війська також атакували Сарненщину ударними дронами.

Тоді ворожий удар спричинив займання на цивільному підприємстві, через що загинула людина.