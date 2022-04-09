Ранковий вибух у Чорноморську може бути диверсією, – Одеська ОВА

Вранці 9 квітня у Чорноморську пролунав вибух в одній із нежитлових будівель. Це могла бути диверсія.

На щастя, постраждалих немає. Про це розповів глава Одеської ОВА Максим Марченко.

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Що відомо наразі

Точні причини вибуху ще встановлюють. Марченко зазначив, що отримали партію бронежилетів, які передали бригадам тероборони.

Вибух стався вранці. Влада одразу повідомила, що загиблих немає. Місцевих просили не панікувати, адже у місті все спокійно. Місцями у будівлях із вікон посипалося скло.

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