Рано говорити про те, що окупанти відмовились від штурму Києва, – Денисенко

Поблизу Києва, в Ірпені, ідуть бої. Росіяни наразі активно створюють шанці.

Про це 26 березня повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, є небезпека з білоруського кордону.

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"Говорити про те, що вони відмовилися від штурму Києва, чесно кажучи, ще ранувато. Справді у них немає сил, але водночас стягують до білорусько-українського кордону свої частини", – розповів Денисенко.

Хочуть зайняти всю Донеччину

За словами радника, росіяни кидають всі основні сили на Маріуполь та Ізюм. Вони вважають ці міста ключовими для отримання контролю над Донеччиною.

Ізюм – це пряма дорога на Слов'янськ. Треба розуміти, що вони змінили одного з керівників армій, яка відповідала за Харківський напрямок. Зараз вони пробують атакувати Ізюм й обійти його,

– розповів Денисенко.

Він додав, що Ізюма наразі фактично не існує, але окупанти не можуть його зайняти.

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