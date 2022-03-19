Рано говорити, що завод "Азовсталь" зупинений назавжди, – гендиректор

Генеральний директор комбінату "Азовсталь" в Маріуполі Енвер Цкітішвіллі заявив, що не варто "ховати" підприємство. Завод ще може працювати на повну.

Як відомо, у завод влучили російські снаряди. З цього приводу гендиректор записав відео, в якому все пояснив, повідомляє 24 канал.

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Один із снарядів потрапив на склад, а другий – дуже близько до коксової батареї. Рано говорити і не можна говорити, що комбінат "Азовсталь" зупинений назавжди. Ми повернемось в місто, відбудуємо цей комбінат, він працюватиме і буде приносити славу Україні так, як робив це завжди,

– впевнено сказав він.

За словами Цкітішвіллі, відколи почалась війна, то керівники грамотно розробили програму щодо зупинки роботи комбінату.

"Ми зупинили коксові печі, знизили температуру, залили рідким склом, щоб не дати далі йти процесу коксування. Таким чином знизили до цілком безпечного рівня екологічне навантаження на місто і містян. Коксові батареї не страшні для них", – запевнив він.

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