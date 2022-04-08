Рано чи пізно дійде і до Путіна, – політолог припустив, коли президент Росії сяде за ґрати

Рано чи пізно Росія має понести відповідальність за ті жахливі злочини, які вона вчиняє на території України.

Зокрема, черга дійде і до головного організатора цих звірств – Володимира Путіна. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

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Він вважає, що вирішальним майданчиком має стати Міжнародний кримінальний суд.

Міжнародний кримінальний суд – це міжнародний трибунал, який створили у 1998 році для розслідування та переслідування осіб, звинувачених у геноциді, військових злочинах та злочинах проти людяності. Це перший трибунал який діє на постійній основі.

Попри те, що Росія не підписала Римський статут, однак, як показує досвід, наприклад Югославії, це не завадить розслідувати злочини проти людяності.

Головне, щоб потім була можливість притягнути і Путіна, і інших військових злочинців до відповідальності,

– вважає Фесенко.

І додав, що процес уже розпочався. Вже далі стоятиме питання коли і у якій формі усіх військових злочинців притягатимуть до відповідальності.

"Рано чи пізно дійде і до головних виконавців, які розв'язали цю війну – Путіна і інших представників Росії", – наголосив політолог.

Позиція Німеччини змінилась

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр навіть заявив, що необхідно притягти до відповідальності за воєнні злочини в Україні всіх, хто причетний до них. Зокрема Путін і голова російського МЗС Сергій Лавров мають відповісти перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Хоча Штайнмаєр раніше був одним із прихильників діалогу з Росією, але саме війна та злочини РФ вплинули на його думку та позицію, сказав політолог.

"І це саме буде відбуватися з багатьма західними політики. І всі ці злочини треба документувати і починати усі ці процедури", – наголосив Фесенко.

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