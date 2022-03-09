Рано чи пізно народ візьметься за зброю, – полонений російський розвідник пригрозив Путіну

Російські військові, яких взяли у полон Збройні сили України, поспілкувалися з українськими журналістами.

Полонений військовий звернувся до верховного головнокомандувача під час відповіді на одне з питань.

Важливо Армія створена для захисту свого народу, а не нападу на інший, – російські полонені

Він зазначив, що довго йому (Путіну – 24 канал) це все замовчувати та ховати не вийде.

"Таких, як нас, дуже багато. Рано чи пізно вони повернуться додому. І рано чи пізно у народу трісне терпіння. Тоді народ візьметься за зброю, аби скинути таке правління, яке своїх хлопців обманним шляхом кидає, як "гарматне мʼясо", – зазначив Черник Максим Віталійович.

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