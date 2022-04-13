Рано повертатися і на Київщину, і у саму столицю, – Маляр

Попри те, що ЗСУ звільнили Київську область від російських окупантів, ризик поновлення агресивних дій не лише щодо Сходу України є можливим.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, передає 24 канал.

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Вона зазначила, війна зараз перебуває в активній фазі та немає підстав для того, аби говорити, що активність зменшується. Запеклі бої тривають, але зараз на Сході, тому все одно розслаблятись не варто.

В залежності від того, як будуть розвиватись обставити по різних регіонах, буде відомо чи буде ворог просуватись далі. Наші ЗСУ роблять все можливе, щоб не дати ворогу просунутись вглиб України,

– сказала Маляр.

За її словами, людям ще рано повертатись до столиці та Київщини загалом.

Треба не забувати, що в державі є великий ризик застосування хімічної зброї з боку РФ, які розглядають такий сценарій,

– застерегла вона.

Днями голови КМДА Микола Поворозник також зазначав, що ніхто не дає гарантії, що Київ не буде обстріляний. Тим паче, що столиця залишається "ласим шматком для ворога. Це треба чітко розуміти".

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