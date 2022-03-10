Ранок у Маріуполі після вчорашнього бомбардування з боку російських окупантів

Опублікували відео з Маріуполя після пекельного бомбардування російськими окупантами – зруйновані відділення та руїни.

До слова, за оновленими даними, під час терористичного бомбардування пологового будинку у Маріуполі загинуло троє людей. Серед них була одна дитина – дівчинка.

Деталі Жахливий обстріл пологового у Маріуполі: є загиблі, серед них – маленька дівчинка

Крім того, 17 людей постраждали. Це діти, жінки, лікарі.

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