Ранок у Маріуполі після вчорашнього бомбардування з боку російських окупантів
10 березня 2022 , 09:25Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міськрада
Опублікували відео з Маріуполя після пекельного бомбардування російськими окупантами – зруйновані відділення та руїни.
До слова, за оновленими даними, під час терористичного бомбардування пологового будинку у Маріуполі загинуло троє людей. Серед них була одна дитина – дівчинка.
Деталі Жахливий обстріл пологового у Маріуполі: є загиблі, серед них – маленька дівчинка
Крім того, 17 людей постраждали. Це діти, жінки, лікарі.
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