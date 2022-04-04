Ранок має починатися з гарних новин: ССО захопили одну зі складових російської ППО С-300

У Силах спецоперацій повідомили про чергову перемогу українців. Військові захопили одну зі складових російської протиповітряної оборони С-300.

Українські захисники ліквідовують як самих російських загарбників, так і їхню техніку. Крім того, військові частину захоплюють ворожі трофеї.

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ССО захопили одну зі складових російської ППО С-300

Вранці 4 квітня військові зі Сил спецоперацій Збройних Сил України розповіли хорошу новину. Їм вдалося заволодіти однією зі складових російської ППО С-300.

Ранок має починатись з горнятка хороших новин. ССО працює,

– зазначили в командуванні.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці ССО знайшли російський "Бук". Поряд з покинутим комплексом був схрон росіян, у якому вони сховали боєприпаси, іншу зброю та своє спорядження.

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