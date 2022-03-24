Рашисти втратили "Орськ": як ЗСУ руйнують військову логістику окупантів

Напередодні в телевізійних сюжетах на каналах російських пропагандистів повідомлялося про те, що до порту окупованого міста Бердянськ зайшов великий десантний корабель "Орськ" із вантажем бронетранспортерів на борту.

У порту Бердянська вирує робота. Кораблі Чорноморського флоту відкрили навігацію в Азовському морі. Тепер доставка вантажів та військової техніки російському угрупованню на цьому напрямку займатиме набагато менше часу. Великий десантний корабель Чорноморського флоту "Орськ" – перший бойовий корабель Росії, що зайшов у порт Бердянська, і зайшов він сюди не просто так, а за прямим призначенням – доставив техніку,

– повідомлялося у сюжеті російського каналу.

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Пропагандисти зіграли на користь України

За інформацією російських пропагандистів, їх розвантажували за допомогою портових кранів. Примітно, що для розвантаження бронетехніки окупантам довелося залучати завезений персонал.

Вивантажена російська військова техніка мала бути залучена для наступу на позиції ЗСУ. Варто зауважити, що ВДК на кшталт "Орськ" можуть взяти на борт до 20 танків або до 40 бронетранспортерів.

Примітно, що знищений у порту Бердянська великий десантний корабель "Орськ" міг брати участь в анексії Криму 2014 року. Зокрема, командир корабля Сергій Скворцов був нагороджений медаллю "за повернення Криму".

Країна-окупант наразі використовує інфраструктуру порту Бердянськ, як логістичну базу для власних кораблів. Зокрема і тих, які обстрілювали Маріуполь.

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Ворожі кораблі у Бердянську

15 березня у порт зайшли два сторожові кораблі Росії із затертими розпізнавальними знаками. Вони стоять на п'ятому причалі.

"Орськ" знищено

Бердянський порт — єдиний в Запорізькій області та один з двох азовських портів України (разом із Маріупольським). У розпорядженні Бердянського порту перебуває робоча територія площею близько 275 тисяч метрів квадратних, 9 торгових причалів і один причал для риболовецьких суден. Порт здатний приймати судна з осадкою до 8 метрів і довжиною до 205 метрів.

Нагадаю, як повідомлялося раніше, в окупованому російськими загарбниками порту Бердянська знищено великий десантний корабель "Орськ" ЧФ РФ.

Мешканці окупованого Бердянська повідомляють про два потужні вибухи в порту, що пролунали о 6:40. Крім того, за інформацією з місця подій, пошкоджено ще два кораблі окупантів, знищено резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога.

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