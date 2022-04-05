У рашистів вже брак пілотів, хоча авіапарк величезний, – в InformNapalm оцінили сили ворога

5 квітня 2022 , 12:39
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У росіян залишається величезний авіапарк, однак там вже бракує пілотів. Чимало авіаційної техніки у них залишилось ще після Радянського союзу.

Про це в ефірі 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. 

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За його словами, російська армія зараз намагається залучити вже й пенсіонерів-пілотів, пропонуючи контракти. 

У рашистів вже починається брак пілотів, хоч авіапарк колосальний. А от з пілотами – уже "бідося",
– зазначив Макарук. 

Схожа ситуація й в інших підрозділах ворожої армії. Через брак особового складу, до війська залучають всіх, кого можуть. Як розповів речник InformNapalm, мовиться зокрема про російську розвідку.

Михайло Макарук про брак сил у ворога: дивіться відео 

 

Автор: Тетяна Сукач