У рашистів вже брак пілотів, хоча авіапарк величезний, – в InformNapalm оцінили сили ворога
У росіян залишається величезний авіапарк, однак там вже бракує пілотів. Чимало авіаційної техніки у них залишилось ще після Радянського союзу.
Про це в ефірі 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.
Актуально Російська армія – це тупе, жалюгідне та злодійкувате плем'я
За його словами, російська армія зараз намагається залучити вже й пенсіонерів-пілотів, пропонуючи контракти.
У рашистів вже починається брак пілотів, хоч авіапарк колосальний. А от з пілотами – уже "бідося",
– зазначив Макарук.
Схожа ситуація й в інших підрозділах ворожої армії. Через брак особового складу, до війська залучають всіх, кого можуть. Як розповів речник InformNapalm, мовиться зокрема про російську розвідку.
Михайло Макарук про брак сил у ворога: дивіться відео