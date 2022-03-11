Рашизм уже крокує планетою

Удар по нашому місту. По Дніпру. Другий авіаудар з початку війни. Безглуздий зовсім, нещадний, злісний.

Такий, як і вся путінська Росія – справжній Мордор, який несе зло, виключно для того, щоб нести зло. Три ракети в мирному місті, щоб залякати, щоб зруйнувати, щоб хоч когось убити.

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Як брешуть Путін та Росія

Високоточна зброя... Ми не стріляємо у мирних! Брехуни та подонки. Напевно, цілили в базу націоналістів у дитячому садку та в штаб космічних сил у будівлі старої взуттєвої фабрики. Одного дніпрянина вони таки вбили. Не військового. Звичайного городянина. Цивільного.

Я не знаю, що має статися… Що ще не сталося в Україні, щоб ті, хто називає себе нашими друзями та союзниками, втрутилися.

Скільки ще дітей мають вбити росіяни? 50 мало? Повірте, вони впораються! Будуть ще! Скільки ще цивільних мають бути похованими у руїнах, щоб союзники перестали трусити? Мало? Вони уб'ють більше!

Скільки ще українських міст мають перетворитися на руїни? Недостатньо? Вони працюють над цим! Українці борються, як леви на кордонах вільної Європи, а вільна Європа лише мямлить щось про правильність європейського вибору.

Ворог уже у нас у домі, але він біля вашої брами, панове. І, не сумнівайтеся, з'ївши нас, він обов'язково зазирне на ваш гостинний вогник. Це не наш – це ваш лідер сказав: той, хто між війною та безчестям вибирає безчестя, в результаті отримує і війну, і безчестя!

Що вибрали ви, панове? Чи лише поляки пам'ятають 1 вересня 1939 року?

Ви злякалися однієї згадки про "червону кнопку", ви дали кремлівському карлику можливість вас шантажувати ядерною палицею, ви не виявили рішучості захистити мир у Європі та дружню країну на ваших кордонах.

Ви – злякалися. США – злякалися. Недоімперія, струснувши іржавими ракетами, налякала і грізне НАТО, і величезну наддержаву. Навіщо вам така вогнева міць, якщо ви не здатні навіть вдати, що готові її застосувати?

Якщо вас може змусити ботоксний негідник, що брязкає зброєю, гавкає зі свого бункера? Він не може бути сильним, щоб вбивати, йому достатньо вашої слабкості.

Громадяни Росії!

Я знаю, що не всі ви підтримуєте цю війну. Я знаю, що ви злякані репресіями, боїтеся переслідувань та жахливих термінів, які вам призначено за протест.

Але 15 років ув'язнення вам світить і у тому випадку, якщо ваш диктатор проживе ще 15 років. Це буде спільна в'язниця для вас – життя в закритій від світу країні, яку зневажають усі. Чи хочете ви собі та дітям такого життя? Чи хочете ви, щоб це чудовисько правило вами і далі?

Чи хотіли б ви, щоб слово росіянин стало синонімом слову нацист? Слову вбивця? Слову окупант? Ви боїтеся підняти свій голос, і я це по-людськи розумію. Але невже майбутнє життя під владою військових злочинців лякає вас менше? Невже співучасть у злочинах і безчестя не страшніше за поліцейські палиці? Ви громадяни чи слухняне для вбивць стадо?

Я вже втомився кричати про закрите небо, про те, що кожна хвилина неприйняття цього рішення робить Європу та США співучасниками вбивств мирних громадян в Україні. Який сенс говорити про реальну допомогу, якщо світ не розуміє, що боягузтво і нерішучість веде безпосередньо до гуманітарної катастрофи, нестачі продовольства, кризи?

Світ глухий, доки бомби не почнуть падати на будинки тих, хто не чув попереджень. Світ боїться грубої сили та неадекватного диктатора, бо втратив пам'ять. Забув про іншого неадекватного диктатора, за упокорення якого заплачено десятками мільйонів життів.

Нагадати, як його звали? Нагадати, як його портрет красувався на обкладинці журналу Лайф? Нагадати, як у Мюнхені ви вже намагалися задобрити чудовисько, згодувавши йому жертву?

Чи ви пам'ятаєте?

Якщо ви пам'ятаєте, чому нічого не робите, щоб це не повторилося! Рашизм уже крокує планетою. Він уже йде до вас.

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