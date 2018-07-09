"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ

После принятия последних поправок, которые планируется провести через парламент до конца текущей сессии, закон об Антикоррупционном суде может стать фундаментом для полной фактической отмены в Украине презумпции невиновности.

Массовые чистки вороватого чиновнического аппарата, которые уже предвкушают активисты, вполне могут закончиться не менее массовыми исками против Украины в Европейский суд по правам человека. Что, в свою очередь, способно загнать в тупик всю антикоррупционную активность в стране.

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Оправдывать запрещено?

Закон об Антикоррупционном суде ждет последние правки. По настоянию международных партнеров и местных антикоррупционных активистов, из документа собираются убрать так называемую "апелляционную лазейку". Это пункт, согласно которому дела против коррупционеров, которые уже начали рассматриваться судами первой инстанции до момента создания состава Высшего антикоррсуда (ВАКС), должны были бы пойти в апелляцию в "обычные" суды, а не в апелляционную палату ВАКС.

Чтобы ускорить процесс приведения документа "в соответствие", спикер уже придумал схему: правки будут вносить не отдельным законопроектом, а во втором чтении к другому документу.

С точки зрения равенства всех перед законом "лазейка" была действительно нелепой и бесхитростной. Однако с точки зрения Конституции и международной практики абсурдной и противозаконной является вся процедура апелляционного обжалования в рамках ВАКС.

До момента создания ВАКС украинская судебная система была построена таким образом, что для каждой стадии судебного производства создавался отдельный суд. Именно это и обеспечивало независимость суда при каждом последующем пересмотре судебного решения. Именно таким образом и построены судебные системы большинства стран мира.

Как будет устроено обжалование решения ВАКС как первой инстанции? Апелляцию будет рассматривать специальная апелляционная палата того же суда. И пусть судьи первой инстанции и судьи апелляции будут сидеть в разных помещениях, пусть затраты на апелляционную палату будут определяться отдельной строкой в госбюджете. Но ведь обе инстанции будут действовать в рамках одного и того же суда, и руководству ВАКС будет сложно будет устоять перед соблазном "мягко направлять" решения второй инстанции, дабы не портить статистику и репутацию первой.

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Эти опасения подтверждают и ожидания представителей общественности. Относительно отдельных фигурантов расследований крики слышны едва ли не громче, чем когда толпа вопила вынесенные в заголовок слова во время известных библейских событий с участием Иисуса и Понтия Пилата.

Ведь в большинстве случаев антикоррупционные активисты даже не допускают мысли о том, что апелляция может вынести оправдательный приговор. По сути, апелляционной палате они отводят роль статистов, призванных лишь зафиксировать априори обвинительный (по мнению общественников) приговор инстанции первой.

Право независимо от статуса

Между тем, согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом. Конституция Украины уточняет: каждый имеет право на апелляционное и кассационное пересмотре судебного решения по отношению к себе.

Ряд других актов международной практики расширяют эти тезисы. Согласно п. 5 Международного пакта о гражданских и политических правах, "каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону". Тоже самое предполагается и статья 2 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека: "Каждый, кого суд признал виновным в совершении уголовного преступления, имеет право на пересмотр вышестоящей судебной инстанцией признания его виновным или вынесенного ему приговора".

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То есть право на апелляцию и кассацию в вышестоящем суде – это неотъемлемое право человека, часть его права на справедливое, независимое, беспристрастное правосудие, гарантированное Конституцией и международными актами. Даже если это чиновник, которого мы все вместе считаем проворовавшимся. Даже если это миллионные взятки, зафиксированные на видео. И даже если о его злодеяниях выпущены десятки журналистских расследований, а НАБУ предоставило общественности неоспоримые доказательства.

К сожалению, пока выглядит так, что ВАКС был создан не для справедливого рассмотрения дел потенциальных коррупционеров, а для технического "трансформирования" уведомлений о подозрении НАБУ в обвинительные приговоры. А это уже элементы репрессивной системы.

Чем тогда ВАКС отличается от революционных трибуналов и "чрезвычайных судов" 1920-30-хх годов в СССР, к компетенции которых, к слову, также относились и дела о взяточничестве? Их решения не подлежали обжалованию, рассмотрение дел проводилось в максимально сжатые сроки, при отсутствии защитников, а значит – с заведомо известным результатом. Пересмотр в апелляционном порядке решений ВАКС его же апелляционной палатой – к сожалению, один из признаков "чрезвычайности" такого суда.

К слову, именно поэтому – чтобы не повторялось мракобесие сталинских времен – в статье 125 Конституции и содержится прямой запрет на создание особенных и чрезвычайных судов, который был фактически проигнорирован при создании "нового антикоррупционного органа".

На пути в тупик

Безусловно, кому-то хочется оправдывать частичное ограничение прав чиновников (потенциальных) коррупционеров на справедливый суд "целесообразностью" в воюющей стране, широкой поступью антикоррупционной борьбы и другими громкими лозунгами. Однако, где гарантии, что завтра такие же "революционные ограничения" не будут наложены под таким же соусом на другие права – но уже "обычных граждан"? Ведь есть риск заплатить цену, гораздо более высокую – можно навсегда сойти с пути построения демократического государства и вернуться к тоталитарному прошлому.

Есть ли выход? К сожалению, в административном порядке закон обжаловать невозможно. Отметить его, признав неконституционность, может только Конституционный суд. При этом инициировать процесс могут Президент, 45 народных депутатов, Верховный суд, обмудсмен или Верховная рада Крыма. Стоит ли говорить, что ни от кого из этих субъектов в обозримом будущем ждать такого решения не приходится.

В этой связи вполне реальными видятся перспективы исков чиновников-коррупционеров в Европейский суд по правам человека по факту нарушения их прав на апелляционное обжалование. Но нельзя исключать и исков, предметом которых будет собственно сам факт рассмотрения дела в суде, созданном в противоречии с Конституцией. Впрочем, возможно именно такого цугцванга и добиваются те, кто наплевательски относится и к правовым нормам, и к моральным принципам.

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