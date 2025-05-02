У Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини

Кабінет міністрів України зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про корисні копалини між Києвом та Вашингтоном, яку сторони підписали у четвер, 1 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

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Ратифікували проєкт закону

Володимир Зеленський після підписання угоди між Україною та США вкотре нагадав, що вона має бути спрямована на ратифікацію у Верховну Раду. Він обговорював це питання з Русланом Стефанчуком. Наразі зареєстрували відповідний законопроєкт.

Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови",

– ідеться у повідомленні Тараса Мельничука.

Законопроєкт вже оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.

Нагадаємо, 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна. За словами Свириденко, вона є частиною ширшого документа про корисні копалини, спрямованого на залучення глобальних інвестицій в Україну.