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      Раїса Богатирьова повернулась в Україну: що відомо про заміські маєтки її сім'ї

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      Раїса Богатирьова: що відомо про її маєтки
      Раїса Богатирьова: що відомо про її маєтки / Колаж 24 каналу

      Екс-міністр охорони здоров'я часів Януковича та секретарка РНБО часів Ющенка Раїса Богатирьова ризикнула повернутись в Україну. В аеропорту Києва її затримали правоохоронці. Куди могла повертатись колишня чинониця, читайте далі у матеріалі.

      3 жовтня 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила Раїсу Богатирьову у розшук. У 2015 році Печерський суд заочно арештував її. До вересня 2016 року чиновницю розшукував Інтерпол, проте пізніше її ім'я звідти прибрали через те, що Інтерпол визнав цю справу політичним переслідуванням.

      Ніч на 28 серпня після прильоту в Україну одіозна чиновниця була затримана і мала провести в ізоляторі.

      Актуально! Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія

      Повернення Богатирьової в Україні пов'язують з державними закупівлями ліків. Дізнайтесь про це більше у матеріалі журналістів 24 каналу.

      Що відомо про маєтки сім'ї Богатирьової?

      До втечі з України сім'я Богатирьової володіла маєтком у селі Підгірці неподалік від Конча-Заспи. Він був завбачливо записаний на її чоловіка Ігоря, а, за словами сусідів, проживав тут один з двох їхніх синів Олександр.

      Богатирьова маєтки Конча-Заспа
      Маєток сина Богатирьової біля Києва / Кадр з відео

      Ще один розкішніший палац родини Богатирьових розташований теж під Конча-Заспою у селі Плюти. Оформлений він на другого сина-близнюка Ігоря.

      У документації цей маєток був записаний як індивідуальний житловий будинок із гостьовим будинком, прибудовою, будинком охорони та господарською будівлею. Хоча через величезний паркан більше скидався на середньовічний замок з власною набережною і причалами для човнів.

      Богатирьова син маєток Плюти Конча-Заспа
      Маєток другого сина Богатирьової у Конча-Заспі / Кадр з відео

      Маєток сина Раїси Богатирьової у селі Плюти: дивіться відео

      За даними журналістських розслідувань, до 2014 Раїса Богатирьова жила на державній дачі у Конча-Заспі, яку їй виділили ще за часів президентства Віктора Ющенка.

      Ця дача більше нагадує двоповерховий палац із колонадою на вході та басейном на території. Поруч розташований 2-поверховий гостьовий будинок. 24 канал показував, як виглядав цей маєток в процесі будівництва.

      Дача Богатирьової у Конча-Заспі в процесі будівництва: дивіться фото

       

      Ще трохи квадратних метрів належали Богатирьовій в одному з елітних житлових комплексів на Печерську в центрі Києві – тут у неї була відомча квартира. Щоправда, бачили екс-міністра тут нечасто.

      Богатирьова квартира Київ Печерськ
      У цьому будинку на Печерську була розташована відомча квартира Богатирьової

      У 2015 році після оголошення екс-урядовиці у розшук суд арештував майно екс-міністра та її чоловіка. Йшлося про 3 квартири в Києві, 3 будинки в селі Підгірці Обухівського району біля Києва та апартаменти в окупованій Ялті.

      Джерела повідомляли, що після втечі у 2014-му Богатирьова деякий час переховувалась разом з іншими міністрами часів Януковича в окупованому Криму.

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      Теги: Новини політики Розслідування Новини Києва Елітна нерухомість Новини нерухомості Новини нерухомості України Раїса Богатирьова
      Джерело: 24 канал
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