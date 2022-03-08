У районах, де не тривають активні бойові дії, Україна проводить стабілізаційну операцію

Українські бійці проводять стабілізаційну операцію у тих регіонах, де немає активних бойових дій проти російських загарбників.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, окупанти продовжують наступальну операцію, але темп просування їхніх військ значно уповільнився.

Важливо "Азов" розбив окупантів під Білогородкою: результат – 8 загиблих і знищена техніка

Яка зараз ситуація в різних регіонах

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах:

Південної,

Східної,

Північної операційних зон по визначених рубежах.

На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках. У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!