США нарощують військову присутність у районі Аляски на тлі зростання активності Росії, – ЗМІ

Сполучені Штати нарощують свою присутність поблизу Аляски. Зокрема, американські військові розгортають флот та наземні сили.

Видання Politico написало, що Вашингтон вдається до таких дій внаслідок зростання напруги через активізацію військової діяльності Росії та Китаю поблизу узбережжя штату.

Дивіться також Росія націлилася на Арктику: Лавров і тут погрожує НАТО

Що відомо про дії США біля Аляски

Збройні сили США постійно нарощують свою присутність поблизу Аляски, розгортаючи есмінець і підрозділ армії, озброєний ракетною системою дальнього радіусу дії, оскільки напруга зростає через активізацію російської та китайської військових дій біля узбережжя Аляски,

– пише видання.

Журналісти зазначають, що протягом останнього місяця:

есмінець USS Sterett направили до узбережжя Аляски у відповідь на кораблі російського флоту, які діють у цьому районі;

армійські війська висадилися на віддаленому острові Аляски;

ескадрильї винищувачів та інші літаки були розміщені на Алясці у стані підвищеної готовності.

Ці дії відбулися після серії російських повітряних операцій, які оминули повітряний простір Аляски, і коли російські та китайські військові кораблі проводили спільні навчання в Тихому океані поблизу Японії,

– зазначило видання.

За їхніми даними, Москва "грає м'язами" в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та Арктиці, адже її відносини з Китаєм поглиблюються частково завдяки війні в Україні.

Сенатор США від Аляски Ден Салліван заявив, що він глибоко занепокоєний поточною ситуацією у регіоні, наголосивши на значному зростанні там масштабів і частоти російської та китайської військової активності.

"Темпи значно зросли. Кількість засобів значно зросла. Росіяни використовують повітряні, наземні та підземні сили, однак вони роблять це спільно із Китаєм набагато частіше, аніж коли-небудь", – додав Ден Салліван, зазначивши, що Москва і Пекін явно налаштовані на ескалацію.

Що говорила російська сторона

Голова МЗС Росії Сергєй Лавров заявив про "загрозу" зі сторони НАТО в Арктиці та додав, що вже готовий "до відповіді".

Наша країна повністю готова відстоювати свої інтереси у військовому, політичному та військово-технічному плані,

– заявив Лавров.

Російський посадовець сказав, що Арктика – це не територія Північноатлантичного альянсу та що інші країни, такі як Китай та Індія, мають там свої інтереси.

Також Лавров сказав, що Росія "повністю готова" до конфлікту із НАТО в Арктиці, яка охоплює території Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канади, США, Ісландії та Росії. Усі перелічені країни, окрім Росії, є членами НАТО.