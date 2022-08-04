В районі Антонівського мосту знову щось палає, вибухи чують і в окупованих Донецьку та Макіївці
4 серпня 2022 , 01:41Читать новость на русском
В районі залізничного Антонівського мосту в Херсоні в ніч на 4 серпня почалася пожежа. Ймовірно, по ньому завдали удару. Також почали лунати вибухи в окупованих Донецьку та Макіївці.
Жителі Херсона оприлюднили відео, на який видно момент вибуху на мості. Вибухи в окупованому Херсоні почали лунати одразу після опівночі.
Момент ймовірного "прильоту" по мосту в Херсоні: дивіться відео
Щодо Макіївки та Донецька, то там лише лунають гучні вибухи. Проте пожеж станом на 2 годину ночі в місті немає.
Звуки вибухів у Макіївці та Донецьку: дивіться відео