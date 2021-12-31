У разі санкцій США Росія розвалиться економічно, – Огризко

Джо Байден озвучив два шляхи розвитку відносин з Кремлем, серед них – економічні заходи у разі нападу на Україну. Відповідні санкції США можуть серйозно вдарити по Росії.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко. За його словами, у Кремлі почули позицію Вашингтона.

Зверніть увагу Байден говорив Путіну про два шляхи відносин США з Росією, – Білий дім

Спроби відігратися заявою про те, мовляв, якщо будуть санкції, то Росія розірве дипломатичні відносини – недієві. На думку Володимира Огризка, у разі розриву відносин становище США не погіршиться.

Те, що Росія, у разі запровадження пекельних санкцій, економічно розвалиться протягом кількох місяців – зрозуміло без глибокого аналізу. Тому мені здається, що свою дипломатичну роботу Байден виконав відмінно. Володимир Огризко Міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років

Путін все зрозумів, – Огризко

Глобальні перемовини, на думку Огризка, можуть тривати довго. Паралельно Росія стягуватиме війська в різних місцях для того, щоб тримати в напрузі Україну та Захід.

За відповідних обставин ключовим завданням української дипломатії буде налагодження "антипутінського" фронту та забезпечення максимально можливою військовою технікою, вважає ексглава МЗС України.

"Не передбачаю жахливих подій ні в січні, ні пізніше. Путін все добре зрозумів", – сказав Володимир Огризко.

Огризко про розмову Байдена та Путіна: дивіться відео

Байден поговорив з Путіним: коротко