У разі санкцій США Росія розвалиться економічно, – Огризко
Джерело:24 канал
Джо Байден озвучив два шляхи розвитку відносин з Кремлем, серед них – економічні заходи у разі нападу на Україну. Відповідні санкції США можуть серйозно вдарити по Росії.
Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко. За його словами, у Кремлі почули позицію Вашингтона.
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Спроби відігратися заявою про те, мовляв, якщо будуть санкції, то Росія розірве дипломатичні відносини – недієві. На думку Володимира Огризка, у разі розриву відносин становище США не погіршиться.
Те, що Росія, у разі запровадження пекельних санкцій, економічно розвалиться протягом кількох місяців – зрозуміло без глибокого аналізу. Тому мені здається, що свою дипломатичну роботу Байден виконав відмінно.
Путін все зрозумів, – Огризко
Глобальні перемовини, на думку Огризка, можуть тривати довго. Паралельно Росія стягуватиме війська в різних місцях для того, щоб тримати в напрузі Україну та Захід.
За відповідних обставин ключовим завданням української дипломатії буде налагодження "антипутінського" фронту та забезпечення максимально можливою військовою технікою, вважає ексглава МЗС України.
"Не передбачаю жахливих подій ні в січні, ні пізніше. Путін все добре зрозумів", – сказав Володимир Огризко.
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Байден поговорив з Путіним: коротко
- 30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову, що тривала приблизно годину. Водночас вона відбулася на тлі нестабільної ситуації навколо України.
- Під час телефонної розмови Джо Байден озвучив Володимиру Путіну шляхи подальшого розвитку відносин між Росією та Сполученими Штатами Америки.
- За словами Байдена, ймовірні так званий шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації на Сході України, та стримування Росії й запровадження проти неї санкцій зокрема.