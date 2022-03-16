У разі затяжної війни: ООН прогнозує збіднення 90% українців

Дев'ять з десяти українців можуть зіткнутись з бідністю і крайньою економічною скрутою, якщо війна затягнеться протягом наступного року. Такий прогноз Програми розвитку ООН (ПРООН).

Адміністратор ПРООН Ахім Штайнер заявив, що організація співпрацює з українським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу нашої економіки. Робота передусім спрямована на забезпечення українських сімей необхідною їжею та базовими потребами.

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Найгірший сценарій

Штайнер наголосив, що найгіршим сценарієм закінчення війни є крах української економіки в цілому. Внаслідок цього, за його словами, до 90% українців опиняться за межею бідності.

Якщо війна буде затяжною, триватиме далі, ми побачимо значне зростання рівня бідності,

– заявив адміністратор ПРООН.

Експерт додав, що межа бідності зазвичай визначається, як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на людину на день. За підрахунками ПРООН, до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, приблизно 2% українців жили нижче рівня 5,50 долара.

"За нашими оцінками, близько 18 років розвитку України можуть просто зійти нанівець протягом 12 – 18 місяців", – додав Штайнер.

Чим займається ПРООН Агентство у структурі ООН, ціллю якого є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку. Сприяє, зокрема, й підтримці України на шляху сталого розвитку і зміцнення демократії.

До слова, в ПРООН також підкреслили важливість України для економіки інших країн. Зокрема, група з близько 45 африканських держав, за інформацією організації, отримує третину імпорту пшениці саме з України.

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