Разом переможемо, – у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на усіх напрямках

У Генштабі ЗСУ оприлюднили найновішу інформацію про ситуацію на усіх напрямках. Дані оновлено станом на 12:00 26 березня.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Волинському напрямку противник наразі не проводить наступальних дій. Водночас підрозділи збройних сил Білорусі вивели з пунктів постійної дислокації на полігони.

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Також російські окупанти не здійснюють активних наступальних дій на Поліському напрямку. Водночас там ворог продовжує обстріли населених пунктів.

На Сіверському напрямку загарбники зосередили основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів. Ворог зазнав втрат та на окремих напрямках відступив.

На Слобожанському напрямку орки утримують раніше зайняті рубежі. Окупанти здійснюють перегрупування та нарощування угруповання військ. Ворог планує наступати на окремих напрямках. Також російські нелюди продовжують обстрілювати Харків.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються втримати зайняте положення. Ворог робив спроби просунутися вперед. Однак успіху не було. Загарбники зазнали втрат.

Російські нелюди продовжують спроби штурму Маріуполя. Ворог завдавав авіаційних ударів та здійснював артилерійські обстріли.

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк,

– мовиться у повідомленні.

Також окупанти проводили штурмові дії на Авдіївському напрямку та намагалися розвинути наступ у напрямку Новобахмутівки. Успіху загарбники не мали.

Герої ЗСУ відбили спроби штурму Новомайорського та наступу у напрямку на Красногорівку. Російські окупанти зазнали значних втрат.

Також на Таврійському напрямку окупанти посилюють контроль над окупованими територіями. Російські нелюди проводять фільтраційні заходи та здійснюють спроби впровадити жорсткий "адміністративно поліцейський режим".

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали інженерне оснащення позицій та проводили артилерійські обстріли окремих підрозділів ЗСУ. Загарбники працювали над відновленням боєздатності та поповненням запасів. Вочевидь окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів.

"Основні зусилля сил оборони зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв", – наголосили у Генштабі.

ЗСУ також запевнили: "разом переможемо".

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