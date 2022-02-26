Разом з теробороною відстоюємо місто, – мер Миколаєва

У Миколаєві чути вибухи. Територіальна оборона захищає рідне місто.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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За словами мера, наразі місцева влада разом із представниками територіальної оборони дають відсіч ворогу.

Чекаємо на підтримку ЗСУ. Все буде Україна,

– наголосив Сєнкевич.

Водночас очевидці публікують в мережі фото та відео, які записують під час обстрілів Миколаєва.



Ситуація в Миколаєві 26 лютого станом на 18:30 / Фото Юлії Кірієнко

Водночас жителів області за кілька годин до цього попередили про спробу прориву російських окупантів з боку Херсона. Громадян просять не виходити з будинків і в разі потреби сховатися в укриттях.

Обстріли Миколаєва: дивіться відео

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