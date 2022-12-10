Разом зі світлом в Україні зникає зв'язок: чому так відбувається і що робити

Українці поступово звикають до життя в умовах відключень світла. Нерідко разом з ним зникає і зв'язок.

На жаль, не усі базові станції мобільних операторів зарезервовані на випадки відключення світла. Про це 24 каналу сказав речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов.

Варте уваги У багатьох областях України – екстрені відключення: де немає світла, а де діють графіки 9 грудня

У чому полягає проблема

Річ у тім, що базові станції мобільних операторів мають бути під'єднані до певного джерела енергоживлення, щоб функціонувати.

"До повномасштабного вторгнення кожна з них мала певні правила резервування, витривалість роботи під час відключення світла. Це було зроблено за допомогою акумуляторів. Розрахована базова станція приблизно на 3 години роботи", – говорить Кондрашов.

Що буде зі зв'язком у разі відключення світла: дивіться відео

Проте у великих містах, продовжує він, коли зникає доступ до фіксованого інтернету, громадяни набагато більше використовують мобільний, значно активніше телефонують. Відтак заряд, який був розрахований на 3 години, вичерпується за пів години.

Це проблема. Тому ми просимо максимально скоротити кількість розмов та споживання контенту під час відключення світла. Якщо ви зменшите перегляд відео та фото, вимкнете автозавантаження файлів у месенджерах, ви даєте можливість комусь додзвонитися до близьких, викликати екстрені служби тощо,

– пояснює Кондрашов.

Мобільні оператори продовжують резервувати вузлові базові станції. Можливо, потрібен деякий час, аби увімкнути генератор, щоб станція запрацювала.

"Процес отримання і встановлення генераторів триває постійно. Оператори закуповують їх за власні кошти та отримують допомогу від партнерів", – зауважує речник.

Ситуація дійсно непроста. Кондрашов констатує, що поки далеко не усі базові станції в Україні зарезервовані на випадки відключення світла.

"Саме тому від кожного з нас залежить те, скільки пропрацює зв'язок на таких незарезервованих станціях. Це банально питання економії", – резюмував речник Держспецзв'язку.