Разумков та Аваков не підтримали санкції проти Фукса і Фірташа, забувши про інтереси держави

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не голосували за санкції проти олігархів Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив політичний експерт Євген Хурсін.

"Спікер Верховної Ради Разумков і глава МВС Аваков не стали голосувати за санкції проти великих бізнесменів-олігархів Фукса і Фірташа, які, як стверджує РНБО, будували різні корупційні схеми і пов'язані з Росією. Під час засідання РНБО ці два державних діячі, як кажуть в навколополітичній тусовці – по суті, керувалися більш особистими інтересами і амбіціями", – написав він.

За словами Хурсіна, Разумков в черговий раз вирішив показати свою “незалежність” президенту Володимиру Зеленському.

Разумков зайвий раз продемонстрував свою "незалежність" від Зеленського і владної команди загалом. Що логічно для політика, який зміцнює позиції для будівництва сольної кар'єри, але замілко для глави парламенту. У Авакова ж – причина більш обґрунтована. Як кажуть в колах старих харківських еліт, Фукс є його давнім бізнес-партнером, тому рука, як-то кажуть, здригнулася,

– зазначив експерт.

Він додав, що Аваков і Фукс разом, в одній команді, борються за владу в Харкові.

"Загалом-то така позиція навряд чи має щось спільне з державними інтересами. Тут приватне превалює. Аваков дуже довго вже міністр, а Разумков будує кар'єру як окремий політичний лідер", – резюмував Хурсін.

Нагадаємо, 18 червня Рада нацбезпеки ввела санкції проти Дмитра Фірташа. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, підставою для санкцій стала участь Фірташа в титановому бізнесі та поставки сировини на військові підприємства Росії.

Крім Фірташа, санкції також застосували стосовно бізнесмена Павла Фукса. У його випадку, пояснив Данилов, підставою стало незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні, пов'язане з компанією "Голден Деррік".