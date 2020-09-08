Активісти стверджують, що за рік роботи Верховної Ради 9 скликання зафіксували 50 випадків кнопкодавства нардепів. Водночас спікер ВРУ Дмитро Разумков заявив всього про 3 таких порушення.

За твердженням активістів, протягом року кнопкодавили 18 нардепів. Фото та відеодокази порушень оприлюднені на сайті Громадського руху ЧЕСНО.

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Разумков применшив реальну кількість кнопкодавів у Раді щонайменше у 17 разів,

– повідомили в ЧЕСНО.

Що сказав Разумков

Напередодні Разумков в інтерв'ю заявив, що одним із здобутків влади є всього "3 випадки кнопкодавства" за рік. Окрім цього, спікер наголосив, що був прийнятий закон, згідно з яким за кнопкодавство можна отримати кримінальне покарання.

Що відомо про ефективність закону

Закон про криміналізацію неособистого голосування набув чинності 16 січня. Відповідно до закону, за кнопкодавство депутатам загрожують штрафи розміром 50 – 80 тисяч гривень.

Однак, як повідомляють в ЧЕСНО, його ефективність сумнівна. Розслідування та судова справа щодо порушення можуть тривати роками. Наприклад, активісти 21 лютого зафіксували кнопкодавство від Владіслава Поляка, нардепа з групи "Довіра". Справу депутата вже понад пів року розслідують.

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