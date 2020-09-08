Разумков у 17 разів применшив випадки кнопкодавства у Раді, – Чесно
Активісти стверджують, що за рік роботи Верховної Ради 9 скликання зафіксували 50 випадків кнопкодавства нардепів. Водночас спікер ВРУ Дмитро Разумков заявив всього про 3 таких порушення.
За твердженням активістів, протягом року кнопкодавили 18 нардепів. Фото та відеодокази порушень оприлюднені на сайті Громадського руху ЧЕСНО.
До речі Що треба робити з прогульниками і кнопкодавами: версія Разумкова
Разумков применшив реальну кількість кнопкодавів у Раді щонайменше у 17 разів,
– повідомили в ЧЕСНО.
Що сказав Разумков
Напередодні Разумков в інтерв'ю заявив, що одним із здобутків влади є всього "3 випадки кнопкодавства" за рік. Окрім цього, спікер наголосив, що був прийнятий закон, згідно з яким за кнопкодавство можна отримати кримінальне покарання.
Що відомо про ефективність закону
Закон про криміналізацію неособистого голосування набув чинності 16 січня. Відповідно до закону, за кнопкодавство депутатам загрожують штрафи розміром 50 – 80 тисяч гривень.
Однак, як повідомляють в ЧЕСНО, його ефективність сумнівна. Розслідування та судова справа щодо порушення можуть тривати роками. Наприклад, активісти 21 лютого зафіксували кнопкодавство від Владіслава Поляка, нардепа з групи "Довіра". Справу депутата вже понад пів року розслідують.
Найгучніші випадки кнопкодавства
- Вперше у Раді 9 скликання зафіксували кнопкодавство мажоритарника Олександра Ковальова. 10 вересня він голосував замість свого колеги Максима Єфімова.
- Нардепа Василя Німченка спіймали на кнопкодавстві 12 листопада. Перед тим він пропонував ув'язнювати за кнопкодавство.
- Найчастіше кнопкодавив нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Кальцев – 9 разів.
- Нардеп від ОПЗЖ Сергій Ларін навіть придумав цілий механізм для кнопкодавства. Він змайстрував пристрій з трьох товстих книг та папки. Під час голосування парламентар правою рукою проголосував за себе, а лівою, за допомогою пристрою, за Віктора Чорного.
- Нардеп Магомедов Муса з "Опозиційний блоку" 18 грудня голосував за колег 8 разів.