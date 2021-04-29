Можуть бути дискусії в судах, – Разумков про заміну Коболєва на Вітренка

Спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував кадрові зміни у "Нафтогазі". Він заявив, що державне управління в Україні повинно відбуватися в межах закону.

Про це він повідомив під час брифінгу у Верховній Раді 29 квітня, відповідаючи на питання журналістів.

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Дмитро Разумков звернув увагу на відповідність кадрових змін у "Нафтогазі" до законодавства. За словами спікера парламенту, виглядає трохи дивно, коли очільник "Нафтогазу" дізнається про те, що його звільнили, як він зазначив, з новин.

Глава Верховної Ради додав, що, згідно із законом, звільнення голови "Нафтогазу" відбувається наглядовою радою компанії.

Наскільки ми бачимо зі ЗМІ, наглядова рада такого рішення не ухвалювала, тому можуть бути дискусії в судах, можуть бути позови, головне, щоб за ці позови потім знову не сплатило українське суспільство,

– наголосив він.

Андрія Коболєва звільнили з посади глави компанії 28 квітня. Він очолював "Нафтогаз" ще з березня 2014 року. Посадовець заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ.

Додамо, що напередодні у "Нафтогазі" прозвітували про мільярдні збитки у 2020 році. Як наслідок – Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави компанії. Замість Коболєва Юрія Вітренка призначили новим очільником "Нафтогазу", він обійме посаду з 29 квітня.