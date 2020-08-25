Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент найближчим часом розгляне питання виборів президента у Білорусі. Тоді депутати оберуть відповідні формулювання, і Рада зробить офіційну заяву про ситуацію у сусідній країні.

Конфлікт навколо президентських виборів у Білорусі розглянуть вже на найближчій погоджувальній раді. Про це Разумков заявив під час брифінгу 25 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Я думаю, що це буде для депутатів Верховної Ради доволі дискусійним питанням у формулюваннях, які є у тих чи інших пропозиціях,

– наголосив Разумков.

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Разумков побоюється, щоб на кордонах нашої країни не з’явилась ще одна "точка напруги, або навіть війни". За словами спікера парламенту, вкрай важливо, аби Білорусь не втратила свою незалежність і залишалася європейською державою, готовою до розвитку. Разумков також назвав Білорусь близькою для нас республікою, а білорусів – близьким народом.

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