Чому Рада досі мовчить про Білорусь: Разумков дав відповідь
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент найближчим часом розгляне питання виборів президента у Білорусі. Тоді депутати оберуть відповідні формулювання, і Рада зробить офіційну заяву про ситуацію у сусідній країні.
Конфлікт навколо президентських виборів у Білорусі розглянуть вже на найближчій погоджувальній раді. Про це Разумков заявив під час брифінгу 25 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Я думаю, що це буде для депутатів Верховної Ради доволі дискусійним питанням у формулюваннях, які є у тих чи інших пропозиціях,
– наголосив Разумков.
Разумков заговорив про нову "точку війни" на кордоні
Разумков побоюється, щоб на кордонах нашої країни не з’явилась ще одна "точка напруги, або навіть війни". За словами спікера парламенту, вкрай важливо, аби Білорусь не втратила свою незалежність і залишалася європейською державою, готовою до розвитку. Разумков також назвав Білорусь близькою для нас республікою, а білорусів – близьким народом.
Що варто знати про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори.
- За офіційними результатами ЦВК, перемогу здобув чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Однак результати незалежних екзит-полів показують, що перемогу здобула опозиціонерка Світлана Тихановська.
- У ніч на 10 серпня у Білорусі спалахнули протести. Мирних мітингувальників ОМОНівці розганяли світлошумовими гранатами та ґумовими кулями.
- Влада Білорусі офіційно визнала, що під час протестів загинули 4 осіб, але опозиція називає більші цифри. Сотні людей отримали поранення. Понад 7 тисяч протестувальників було затримано.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Цю раду вже визнали неконституційною.