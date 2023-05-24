Зачекайте буквально кілька днів, – командир РДК заінтригував майбутніми операціями

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 22 травня почали операцію на території Бєлгородської області. Проте на цьому добровольці зупинятися не збираються – подібні дії варто очікувати й в інших регіонах Росії.

Про це заявив командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс". За його словами, варто почекати декілька днів, аби побачити добровольців на "тій стороні". Слова "Вайт Рекса" передає кореспондентка 24 Каналу.

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У РДК заінтригували новими операціями

Під час спілкування з журналістами командир РДК анонсував подібні операції й в інших регіонах Росії. За словами "Вайт Рекса", всім необхідно набратися терпіння й зачекати кілька днів.

Наші подальші плани – це нові території Росії, на які ми будемо обов'язково заходити. Загалом, вам треба набратися терпіння, зачекати буквально кілька днів. І я думаю, ви знову нас побачите на тій стороні,

– заявив командир РДК.

На спільній конференції "Вайт Рекс" також пояснив, що ідея зайти на територію Росії з'явилася ще на початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, добровольці планували на територію країни-агресорки перенести бойові дії.

Успіхи російських добровольців

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 22 травня почали операцію з демілітаризації Бєлгородської області та звільнення від кремлівського режиму. Командир РДК розповів, що чималу роль у перетині кордону відіграли й українські військовослужбовці – вони координували роботу добровольців до кордону, а також допомагали у плануванні операції на території Росії.

"Українські військові нас надихали, бажали нам удачі, ми зайшли на територію РФ", – заявив командир РДК.

Під час операції на Бєлгородщині російські добровольці встановили контроль на території площею близько 42 квадратних кілометрів. Скільки бійців брали участь у "звільненні" Бєлгородської області – невідомо. Проте "Вайт Рекс" заявив, що РДК та "Свобода Росії" втратили 2 бійців, ще 10 – зазнали поранень.

Окрім того, російські військові змогли "затрофеїти" БТР, стрілкову зброю та антидронову рушницю. Також під час проведення операції бійці РДК та легіону змогли отримати важливу документацію.