Не знімають з фронту, – Жданов сказав, кого росіяни женуть в Шебекіно

Росія вирішила перекинути строковиків у Бєлгородську область, де проводять операції російські добровольці. Також окупанти туди залучили курсантів.

Про це у своєму стрімі, посилаючись на розвіддані, заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що це ті строковики, які служили у військових частинах. Раніше Жданов повідомляв, що 200 російських курсантів із військових училищ кинули на "підсилення" та записали їм це як "стажування".

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"Це останній резерв генерального штабу Росії. Нараховується близько 100 тисяч строковиків, яких може залучити генштаб Росії у війні проти України", – наголосив Жданов.

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Він зазначив, що країна-агресорка не знімає свої війська із лінії фронту та тимчасово окупованих територій України.

А завдяки цим курсантам та строковикам (хоче – 24 Канал) розв'язати проблему Шебекіно,

– сказав військовий експерт.

Що відбувається на Бєлгородщині