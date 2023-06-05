Не знімають з фронту, – Жданов сказав, кого росіяни женуть в Шебекіно
Росія вирішила перекинути строковиків у Бєлгородську область, де проводять операції російські добровольці. Також окупанти туди залучили курсантів.
Про це у своєму стрімі, посилаючись на розвіддані, заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що це ті строковики, які служили у військових частинах. Раніше Жданов повідомляв, що 200 російських курсантів із військових училищ кинули на "підсилення" та записали їм це як "стажування".
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"Це останній резерв генерального штабу Росії. Нараховується близько 100 тисяч строковиків, яких може залучити генштаб Росії у війні проти України", – наголосив Жданов.
Кого і чому росіяни перекидають у Бєлгородську область: дивіться відео
Він зазначив, що країна-агресорка не знімає свої війська із лінії фронту та тимчасово окупованих територій України.
А завдяки цим курсантам та строковикам (хоче – 24 Канал) розв'язати проблему Шебекіно,
– сказав військовий експерт.
Що відбувається на Бєлгородщині
- Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" продовжують свій рейд на території Бєлгородської області Росії. Вони заявили, що почали "другий етап" операції.
- Російські добровольці ведуть бої з російською армією поблизу Шебекіно. Їх показали на відео.
- Раніше британська розвідка повідомляла, що російський диктатор має дилему – посилювати прикордонні території країни-агресорки або укріплювати позиції на окупованих територіях України.
- Про готовність обороняти Бєлгородщину заявили глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин та самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров. Мовляв, для цього лише треба наказ бункерного діда Владіміра Путіна.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що в Кремлі ще не вирішили, як реагувати на рейди російських добровольців у Бєлгородській області.