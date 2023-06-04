Чи заходять польські добровольці на територію Росії: у РДК розставили крапки над "і"

Не секрет, що проти окупантів на території нашої держави пліч-о-пліч воюють й іноземці, зокрема, Російський та Польський добровольчі корпуси. Однак на території країни-терористки операції проводить лише один із них.

Про участь бійців Польського добровольчого корпусу в операціях проти окупантів розповіли детальніше в офіційній заяві РДК. Там підкреслили, що поляки частково беруть участь в операціях, що проводяться на території Росії.

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Польські добровольці воюють пліч-о-пліч з РДК

У РДК зазначили, що польські соратники доблесно "не перший місяць воюють з нами пліч-о-пліч за свободу та незалежність України". Разом добровольчі корпуси встигли провести не одну операцію. Зокрема, на Оріхівському, Запорізькому та Бахмутському напрямках.

Хлопці добре проявили себе і показали високий рівень мотивації та підготовки,

– підкреслили у Російському добровольчому корпусі.

Що відбувається під час операцій у Росії

В офіційній заяві РДК йдеться, що польські добровольці частково беруть участь і в операціях, які проводяться на території країни-терористки. Їх і включають у планування цих операцій, і діляться трофеями після них.

Зокрема, бійці ПДК забезпечують:

конвой полонених,

військову логістику,

медичну логістику.

Однак при цьому в РДК підкреслили, що Польський добровольчий корпус діє виключно в межах державного кордону України.

Попри такі обмеження, ми все одно щиро дякуємо їм за неоціненний внесок у спільну справу і завжди включаємо їх у планування та ділимося з ними нашими трофеями. Бійці РДК щиро вдячні народу Польщі за їхніх хоробрих воїнів на цій війні!

– йдеться у заяві Російського добровольчого корпусу.

Операції РДК на Бєлгородщині: останні новини

Добровольці РДК планують звільнити цивільне населення Росії з-під тиранії режиму диктатора Путіна. Задля цього вони знову зайшли на територію країни-окупантки наприкінці травня.

При цьому останнім часом найспекотніші події розгортаються довкола Шебекіно. У самій Росії заявили, що нібито за допомогою танків якісь "диверсанти" атакували пропускний пункт "Шебекіно". Втім, звідки у "диверсантів" можуть бути танки, звісно, не повідомили.

У передмістя Шебекіно добровольці зайшли 4 червня, про що самі й повідомили, опублікувавши відео на підтвердження. Просування добровольців підтвердили й російські OSINT-журналісти.

На тлі цих дій військові Росії втрачають контроль. На початку червня стало відомо, що вони розстріляли на Бєлгородщині цивільну автівку, прийнявши її за транспорт добровольців.

Україна також не причетна до руху добровольців на території Росії, хоча у Москві намагаються перекласти відповідальність на нашу державу. Офіційні особи України заявляли, що наша держава не бере участі у процесах, що відбуваються на території країни-окупантки.