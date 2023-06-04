Чи заходять польські добровольці на територію Росії: у РДК розставили крапки над "і"
Джерело:РДК
Не секрет, що проти окупантів на території нашої держави пліч-о-пліч воюють й іноземці, зокрема, Російський та Польський добровольчі корпуси. Однак на території країни-терористки операції проводить лише один із них.
Про участь бійців Польського добровольчого корпусу в операціях проти окупантів розповіли детальніше в офіційній заяві РДК. Там підкреслили, що поляки частково беруть участь в операціях, що проводяться на території Росії.
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Польські добровольці воюють пліч-о-пліч з РДК
У РДК зазначили, що польські соратники доблесно "не перший місяць воюють з нами пліч-о-пліч за свободу та незалежність України". Разом добровольчі корпуси встигли провести не одну операцію. Зокрема, на Оріхівському, Запорізькому та Бахмутському напрямках.
Хлопці добре проявили себе і показали високий рівень мотивації та підготовки,
– підкреслили у Російському добровольчому корпусі.
Що відбувається під час операцій у Росії
В офіційній заяві РДК йдеться, що польські добровольці частково беруть участь і в операціях, які проводяться на території країни-терористки. Їх і включають у планування цих операцій, і діляться трофеями після них.
Зокрема, бійці ПДК забезпечують:
- конвой полонених,
- військову логістику,
- медичну логістику.
Однак при цьому в РДК підкреслили, що Польський добровольчий корпус діє виключно в межах державного кордону України.
Попри такі обмеження, ми все одно щиро дякуємо їм за неоціненний внесок у спільну справу і завжди включаємо їх у планування та ділимося з ними нашими трофеями. Бійці РДК щиро вдячні народу Польщі за їхніх хоробрих воїнів на цій війні!
– йдеться у заяві Російського добровольчого корпусу.
Операції РДК на Бєлгородщині: останні новини
- Добровольці РДК планують звільнити цивільне населення Росії з-під тиранії режиму диктатора Путіна. Задля цього вони знову зайшли на територію країни-окупантки наприкінці травня.
- При цьому останнім часом найспекотніші події розгортаються довкола Шебекіно. У самій Росії заявили, що нібито за допомогою танків якісь "диверсанти" атакували пропускний пункт "Шебекіно". Втім, звідки у "диверсантів" можуть бути танки, звісно, не повідомили.
- У передмістя Шебекіно добровольці зайшли 4 червня, про що самі й повідомили, опублікувавши відео на підтвердження. Просування добровольців підтвердили й російські OSINT-журналісти.
- На тлі цих дій військові Росії втрачають контроль. На початку червня стало відомо, що вони розстріляли на Бєлгородщині цивільну автівку, прийнявши її за транспорт добровольців.