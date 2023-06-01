РДК каже, що веде бої вже біля самого Шебекіно: у відео постріли не стихають

Російський добровольчий корпус (РДК) заявив, що їх бійці ведуть бій у місті Шебекіно Бєлгородської області. Раніше добровольці оголосили про початок другої фази операції.

Наразі РДК кажуть, що уже у передмісті Шебекіно – мова про селища Нова Таволжанка/Титівка.

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Наші передові загони вже ведуть бої у передмісті Шебекіно (Нова Таволжанка/Титівка). Слава РДК,

– йдеться у повідомленні добровольців.

Вони також опублікували відео нібито з місця подій, де дуже чітко чути автоматну чергу з пострілів. Очевидно, бої тривають, як і просування російських добровольців.

Обстріл та бої у передмісті Шебекіно: відео

Біля місцевої адміністрації горить гуртожиток

У Шебекіно Бєлгородської області зранку 1 червня сталась пожежа у будівлі гуртожитка біля місцевої адміністрації. Місцева влада заявляє про обстріли, звинувачуючи Україну.

Відео із будівлею, яка загорілася, як стверджують, унаслідок "прильоту", зокрема, опублікував ресурс Mash. Наразі не було інформації про руйнування та постраждалих – дані, вочевидь, уточнюють.

Місцева влада оголосила план "Фортеця". Він передбачає особливий стан для співробітників правоохоронних органів. Його застосовують, щоб запобігти захопленню об'єктів органів внутрішніх справ і військ. Але щось у них не задалося.

У РДК стверджують, що обстріляли із РСЗВ "Град" будівлю міністерства внутрішніх справ у Шебекіному. Згодом міноборони Росїі заявило, що нібито "зірвали спробу Києва влаштувати теракт" у Шебекіному. Там намагаються переконати, що добровольців відкинули, ба більше, мовляв, і "порушень кордону не було".