Київ та Червоний Хрест підписали Меморандум про співпрацю щодо реабілітації поранених

Міська влада Києва та Товариство Червоного Хреста України підписали Меморандум про співпрацю з питань допомоги військовим і цивільним, які постраждали від війни. Йдеться про придбання сучасного обладнання для реабілітаційного центру.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, він наголосив про важливість соціалізації ветеранів війни.

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Ми підписали Меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України. Він насамперед передбачає співробітництво в реабілітації військових та цивільних, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, з якою вдерлася Росія,

– повідомив Кличко.

За його словами, йдеться про придбання сучасного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створює місто. В одній частині приміщень центру триває ремонт, а в іншій – вже лікуються та проходять реабілітацію наші захисники.

На зустрічі обговорювали питання реабілітації наших військових / Фото КМДА

В Меморандумі закріплені й інші напрямки співпраці.

Також заплановані навчання фахівців, які надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу для військових та спеціалістів, які працюватимуть із постраждалими цивільними. Меморандумом передбачені й заходи, які сприятимуть соціалізації ветеранів,

– наголосив мер Києва.

На першому етапі реалізації Меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів, підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка ліміт витрат з міського бюджету на допомогу ЗСУ було збільшено до 5 мільярдів гривень. Також мер Києва виступив з ініціативою на законодавчому рівні дозволити громадам допомагати не лише тим військовим підрозділам, які зареєстровані на їх території, але й усім іншим.