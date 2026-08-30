Реактивні БпЛА атакують Київ: у столиці чутно вибухи

Російська армія вкотре запустила на Київ реактивні безпілотники. ППО відбиває атаку, чутно звуки вибухів у місті.

Ворог останнім часом постійно тероризує столицю цим типом дронів. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про черговий обстріл Києва реактивними БпЛА?

Повітряну тривогу у Києві впродовж 30 серпня і до моменту публікації оголошували 11 разів. Повітряні сили повідомляли про рух реактивних БпЛА російської армії до столиці, і навіть про перебування їх у небі над столицею.

Вибухи під час атаки на Київ пролунали ближче до 23 години. У регіоні працює Протиповітряна оборона. Реактивні БпЛА продовжують загрожувати Києву.

Цей тип дронів проривався до міста неодноразово упродовж кількох минулих діб. Росія вдалася до тактики постійного терору Києва, надсилаючи періодично хвилі з невеликої кількості БпЛА.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що вдень від атак ворога у Києві були наслідки. Після одного з обстрілів, зокрема, у Шевченківському районі міста спалахнула пожежа у нежитловому приміщенні.

Також унаслідок падіння уламків БпЛА у Голосіївському району сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. А ще падіння уламків було на території ЖК у Печерському районі. Загалом у Києві кілька людей постраждали впродовж доби.