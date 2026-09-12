Щодня може бути до 100 одиниць: авіаексперт пояснив, чим Україна може знищувати реактивні дрони

Російські окупанти суттєво наростили виробництво реактивних дронів, якими масовано атакують українські міста та інфраструктуру. Ворог здатний запускати колосальну кількість таких безпілотників щодня, створюючи новий виклик для системи ППО.

Україна шукає та впроваджує ефективні й дешевші засоби для їхнього знищення. Авіаексперт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу про особливості нових російських безпілотників та шляхи протидії.

Як Росія масштабувала виробництво та яка ціль атак?

За словами авіаексперта, ключем до захисту неба є поєднання винищувальної авіації, засобів детекції та нових дронів-перехоплювачів. Ворог значно модернізував виробництво і зміг швидко вийти на високі темпи випуску за підтримки Китаю, який постачає необхідні двигуни та мережеве обладнання.

Якщо раніше окупанти запускали переважно класичні "Шахеди" з двигунами внутрішнього згорання, то тепер масовано переходять на реактивні модифікації.

Рівень збиття досить високий, за 80%, але просто кожного дня їх літає майже в середньому 100 штук, тому що росіяни вже вийшли у цьому ланцюзі на виробництво до 3 000 на місяць. Щодня може бути до 100 одиниць,

– Криволап, авіаексперт.

Експерт зазначив, що противник прагне "завалити" українську протиповітряну оборону різноманітними швидкісними цілями, щоб проламати її та завдавати ударів по цивільних об'єктах, енергетиці й АЗС. Це свідчить про суттєву зміну тактики ворога, який намагається посилити психологічний тиск на населення.

Як протидіяти реактивним дронам: дивіться відео

Чим Україна знищує реактивні БпЛА?

Наразі основним засобом перехоплення ворожих реактивних дронів залишається українська винищувальна авіація. Водночас використання дорогих ракет для винищувачів проти масових безпілотників виснажує запаси, тому Україні необхідні доступніші та масовіші рішення.

Дрон треба перехоплювати дроном, тому що засіб ураження повинен бути дешевший, ніж засіб нападу. Основним засобом, я думаю, буде реактивний дрон-перехоплювач,

– авіаексперт.

Крім того, реактивні дрони-перехоплювачі можна піднімати на легкомоторні літаки, які патрулюватимуть конкретний повітряний простір і перехоплюватимуть ворожі цілі на зустрічних курсах.

Раніше авіаційний експерт також зазначав, що останні влучання по цивільній інфраструктурі можуть свідчити про вдосконалення росіянами системи керування дронами безпосередньо над містом через безпілотники-ретранслятори.