Реактивні дрони намагаються дістатися Києва: пролунали вибухи у столиці

Російська армія атакує Київ та Київську область реактивними БпЛА і вночі 2 жовтня. Місцеві жителі чують вибухи час від часу.

ППО працює проти ворожих цілей. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 2 жовтня?

Повітряну тривогу у Києві оголошували 2 жовтня вночі кілька разів – усе через загрозу застосування ворогом реактивних безпілотників, про що попереджали Повітряні сили. Моніторингові спільноти вказували здебільшого на прольоти одиничних дронів.

Під час однієї з атак після 3 ранку місцеві почули вибухи. Також тривала робота сил Протиповітряної оборони.

Про наслідки обстрілу ворога докладної інформації на момент публікації влада ще не надавала.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі ворог не вдавався до масованої атаки. Але весь день 1 жовтня тероризував Київ реактивними дронами, внаслідок чого постраждала школа у Солом'янському районі та інші цивільні об'єкти.