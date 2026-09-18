Чому реактивні дрони не збивають на кордоні: військовий розкрив головну проблему

Реактивні "Шахеди" стали проблемою для України. Вже зараз Сили оборони працюють над тим, аби знайти ефективне рішення, як їх збивати.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, збивати такі безпілотники надзвичайно складно. Мобільні вогневі групи не встигають їх знищити. І це не дивно.

Як боротися проти реактивних "Шахедів"?

Як наголосив Сазонов, мобільні вогневі групи здатні ефективно працювати проти "Шахедів" на двигунах внутрішнього згоряння. Там не така висока швидкість, тому є час на те, аби навестися на ціль.

Мені хлопці казали, що тоді у них є десь 60 секунд на знищення. Цього не завжди вистачає. Але за 60 секунд можна виявити, цілитися та відпрацювати. Реактивний "Шахед" з'являється в полі зору десь на 6 секунд. Цього недостатньо, щоб ефективно проти нього відпрацювати,

– сказав військовий.

Чому важко збивати реактивні "Шахеди": дивіться відео 24 Каналу

При цьому Сили оборони України вже відпрацьовують кілька способів, як боротися проти таких безпілотників. Також іноді лунають думки, що потрібно збивати ці дрони безпосередньо на кордоні. Але не все так просто.

Зазвичай його збивають безпосередньо біля місця, куди він цілиться. Інакше він летить сильно високо, що ти його не побачиш, але чуєш. Загалом важко збивати такі дрони. Набагато краще виносити їх виробництво, склади зберігання та місця запуску,

– зауважив Сазонов.