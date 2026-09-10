Усі доступні засоби: як Україні вдається збивати реактивні дрони
Україна робить усе можливе, аби нейтралізувати загрозу від реактивних дронів. Зараз використовують буквально всі доступні засоби, щоб збивати ці безпілотники.
Про це 24 Каналу розповів президент Української асоціації пілотів і власників літаків, авіаексперт Геннадій Хазан. За його словами, зараз розробляють нові засоби озброєння для різних систем, щоб ефективно знищувати реактивні дрони.
В чому проблема?
Як наголосив Хазан, ситуація з реактивними дронами трапилася через те, що в Україні є певна проблема з плануванням загроз. Про реактивні дрони було відомо ще з січня 2025 року.
Чому люди, у яких є повноваження, не дали вказівку ще тоді, аби почали працювати над протидією реактивним безпілотникам? Ми втратили через це щонайменше рік. У нас є випадки, коли бізнес щось робить, а потім це не погоджують. Тоді не було потрібно. А зараз "захлинаємося",
– сказав Хазан.
Наразі не варто детально говорити про протидію реактивним безпілотникам. Усі працюють над засобами, які могли б швидко захопити ціль та знищити її. Такі дрони літають з різними швидкостями: від 200 кілометрів до 550 кілометрів на годину. Були безпілотники зі швидкістю у 600 кілометрів за годину.
Як боротися проти реактивних безпілотників: дивіться відео 24 Каналу