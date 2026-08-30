Росія наростила застосування реактивних БпЛА: як з ними боротись

Росія все частіше застосовує реактивні безпілотники, що вже спричинило затяжні повітряні тривоги по Україні. Зараз Сили оборони шукають рішення, як ефективно збивати ці дрони.

Про це 24 Каналу розповів СЕО української технологічної компанії BlueBird Tech Валерій Зарубін. Є різні рішення, як збивати реактивні дрони. Але тут важливо діяти за правильним підходом.

Виробники працюють над засобами протидії

Як наголосив Зарубін, українські виробники вже працюють над тим, аби створити ефективний засіб проти реактивних "Шахедів". Водночас важливо завжди дивитися у майбутнє та прораховувати ризики.

Наша найефективніша зброя – адаптивність та гра на випередження. Вже давно було зрозуміло, що реактивні безпілотники літатимуть та з часом переважатимуть інші. Хтось до цього готувався, а хтось – ні,

– сказав Зарубін.

Зверніть увагу! Росія подекуди застосовувала реактивні "Шахеди" ще в 2025 році. Вони здатні летіти зі швидкістю в 500 кілометрів за годину, що значно ускладнює збиття. Як саме можливо збивати такі безпілотники – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться інтерв'ю з Валерієм Зарубіним на ютубі 24 Каналу

Додамо, міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна шукає ефективні способи, як протидіяти реактивним безпілотникам. Вже навіть є чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди". Вони пройшли польові випробування.