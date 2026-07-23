Це фактично крилата ракета: військовий експерт відповів, як боротись із реактивними дронами

Росія дедалі активніше працює над реактивними дронами, які можуть розвивати швидкість понад 500 кілометрів на годину. Такі апарати складніше перехоплювати звичайними засобами, однак вони не створюють для України принципово нової загрози.

Головний редактор Defence Express Олег Катков у розмові з 24 Каналом пояснив, що реактивний дрон фактично є крилатою ракетою, тому проти нього можуть працювати вже відомі засоби ППО. Водночас Україні потрібно швидше розвивати зенітні дрони та налагоджувати масове виробництво дешевих ракет-перехоплювачів.

Реактивні Шахеди можна збивати вже зараз

Наявність реактивного двигуна не робить такий дрон невразливим для української ППО, за своїми характеристиками він належить до того самого класу цілей, проти яких уже працюють зенітні ракети, зокрема малогабаритні боєприпаси на кшталт 70-міліметрових APKWS. Такими засобами можна перехоплювати російські "Герань-3" і "Герань-4", які зовні нагадують звичайні Шахеди, але мають значно більшу швидкість.

Реактивний дрон об'єктивно є крилатою ракетою. У нього є реактивний двигун і крила, тому, коли ми називаємо його крилатою ракетою, одразу стає зрозумілим перелік засобів, які можуть проти нього працювати,

– пояснив Катков.

Під час польоту до району атаки такі дрони зазвичай не використовують максимальну швидкість, яка може перевищувати 500 кілометрів на годину. На маршовій ділянці вони можуть летіти зі швидкістю трохи більш як 300 кілометрів на годину, тому залишаються доступними для окремих українських дронів-перехоплювачів з електричними двигунами.

Коли реактивний дрон просто просувається територією України й ще не вийшов безпосередньо на атаку, він не розвиває максимальної швидкості. У цей момент його можуть уражати навіть наявні українські зенітні дрони,

– наголосив головний редактор Defence Express.

Зенітні ракети залишаються надійним засобом протидії, однак дрони-перехоплювачі дають змогу збивати такі цілі значно дешевше.

Як Україна посилює дрони-перехоплювачі?

Один із напрямків роботи полягає у підвищенні швидкості зенітних дронів без переходу на дорогі реактивні двигуни. Електричні моделі вже можуть розганятися до швидкостей, достатніх для перехоплення нових російських цілей. Офіційний рекорд гоночного дрона перевищує 700 кілометрів на годину, а апарат німецької компанії Quantum Systems, з якою працює українська команда, розігнався до 699 кілометрів на годину.

Після встановлення бойової частини швидкість буде трохи меншою, але її цілком вистачить для ураження реактивних дронів,

– пояснив Катков.

Інший варіант передбачає встановлення на звичайний дрон-перехоплювач твердопаливного прискорювача. Він допомагає апарату швидко набрати необхідну швидкість, наблизитися до цілі та атакувати її за короткий проміжок часу.

Реактивні Шахеди – це черговий виток технологій, який потребує від України відповідних контрзаходів. Треба підвищувати швидкість зенітних дронів і запускати масове виробництво дешевих малогабаритних ракет,

– наголосив головний редактор Defence Express.

Одним із таких рішень може стати балтійська ракета Frankenburg Mk1, яку розробники порівнюють за розміром із багетом. Вона призначена для ураження невеликих повітряних цілей і може працювати як проти звичайних, так і проти реактивних дронів.

Що стримує виробництво реактивних Шахедів?

Останнім часом Росія не проводить таких масованих атак звичайними Шахедами, як раніше. Ще у травні за одну добу ворог запустив близько 1400 дронів різних типів, приблизно 60% із яких були Шахедами. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що підприємства, зокрема в Алабузі, можуть перебудовувати виробництво під реактивні моделі.

Малогабаритні турбореактивні двигуни – це складна технологія. Вони самі по собі доволі коштовні, а їхнє виробництво не настільки велике, щоб випускати реактивні дрони сотнями на добу,

– пояснив Катков.

Перехід Росії до нових моделей не означає, що Україна залишиться без ефективної відповіді.

Це чергова гонитва технологій, і тут усе залежатиме від того, хто кого перевершить у новому технологічному циклі,

– наголосив головний редактор Defence Express.

Обидві сторони постійно вдосконалюють ударні засоби та способи їхнього перехоплення, а перевагу отримає та, яка швидше запустить нові рішення у серійне виробництво.

Катков назвав засоби проти реактивних Шахедів: дивіться відео