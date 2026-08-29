Дрони-перехоплювачі не справляються: Росія масовано переходить на реактивні "Шахеди", – Паліса

Російські загарбники стрімко змінюють тактику повітряних атак і роблять ставку на принципово нове озброєння. Українським військовим доводиться шукати свіжі рішення, щоб ефективно закрити небо від швидкісних загроз.

Про це 28 серпня під час зустрічі з журналістами розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Як Україна може протидіяти реактивним "Шахедам"?

За словами Паліси армія агресора вже бачить високу результативність реактивних безпілотників і надалі лише нарощуватиме їхнє використання. Посадовець визнав, що вітчизняні дрони-перехоплювачі поки не показують очікуваної ефективності проти таких швидких цілей.

Він підкреслив, що засоби нападу наразі випереджають засоби захисту, тому українським силам потрібен час для адаптації. Зараз найкращі результати у збитті реактивних БпЛА демонструють переносні зенітно-ракетні комплекси, об'єктова протиповітряна оборона та авіація. Військово-політичне керівництво країни вже шукає ефективні технічні рішення, аби протидіяти новим викликам у небі.

Росія масштабує виготовлення реактивних БпЛА

Тенденцію до зростання кількості швидкісних безпілотників підтверджують і у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, у липні 2026 року загарбники застосували уп'ятеро більше реактивних дронів, ніж місяцем раніше. Окрім того, за даними Головного управління розвідки Міноборони, ворог активно переналаштовує виробництво на турбореактивні моделі "Герань-4" та "Герань-5".

Нагадаємо, Україна планує змінити стратегію далекобійних ударів по Росії, зосередившись на об'єктах, які забезпечують фінансову та логістичну спроможність країни-агресорки продовжувати війну. Пріоритетними цілями можуть стати енергетична інфраструктура, об'єкти експорту енергоносіїв, судна "тіньового флоту" та логістичні мережі, що використовуються для постачання російської армії.

За словами заступника голови ОП Павла Паліси, такі удари мають на меті не лише завдавати ворогу поточних втрат, а й послаблювати його здатність фінансувати та забезпечувати бойові дії у довгостроковій перспективі. Водночас президент Володимир Зеленський заявив про необхідність суттєво наростити кількість далекобійних ударних дронів – до 1000 на добу.