Реактивний БпЛА влучив по ТРЦ "Екватор" у Рівному, – ЗМІ

Росія атакувала Рівне дронами. У місті є влучання у торговельно-розважальний центр.

Зранку російські війська атакують Рівне реактивними дронами. У місті пролунала серія вибухів.

Які наслідки удару по Рівному?

ЗМІ повідомляють, що у Рівному окупанти знищили будівельний гіпермаркет "Демакс". Також росіяни уразили ТРЦ "Екватор".

Ворог знищив будівельний магазин: дивіться відео

Росія вдарила по ТРЦ "Екватор": дивіться відео

Глава ОВА Олександр Коваль підтвердив удар по ТРЦ.

Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом,

– написав він.

Раніше чиновник повідомляв про ураження цивільної інфраструктури внаслідок атаки на обласний центр. За його словами, постраждали семеро людей.