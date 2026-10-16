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16 жовтня, 11:14
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Оновлено - 11:30, 16 жовтня

Реактивний БпЛА влучив по ТРЦ "Екватор" у Рівному, – ЗМІ

Анастасія Колеснікова

Росія атакувала Рівне дронами. У місті є влучання у торговельно-розважальний центр.

Зранку російські війська атакують Рівне реактивними дронами. У місті пролунала серія вибухів.

Які наслідки удару по Рівному?

ЗМІ повідомляють, що у Рівному окупанти знищили будівельний гіпермаркет "Демакс". Також росіяни уразили ТРЦ "Екватор".

Ворог знищив будівельний магазин: дивіться відео

Росія вдарила по ТРЦ "Екватор": дивіться відео

Глава ОВА Олександр Коваль підтвердив удар по ТРЦ.

Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом,
 – написав він.

Раніше чиновник повідомляв про ураження цивільної інфраструктури внаслідок атаки на обласний центр. За його словами, постраждали семеро людей.

 

 

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