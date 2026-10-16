16 жовтня, 11:14
Оновлено - 11:30, 16 жовтня
Реактивний БпЛА влучив по ТРЦ "Екватор" у Рівному, – ЗМІ
Росія атакувала Рівне дронами. У місті є влучання у торговельно-розважальний центр.
Зранку російські війська атакують Рівне реактивними дронами. У місті пролунала серія вибухів.
Які наслідки удару по Рівному?
ЗМІ повідомляють, що у Рівному окупанти знищили будівельний гіпермаркет "Демакс". Також росіяни уразили ТРЦ "Екватор".
Ворог знищив будівельний магазин: дивіться відео
Росія вдарила по ТРЦ "Екватор": дивіться відео
Глава ОВА Олександр Коваль підтвердив удар по ТРЦ.
Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торгівельних закладів. Подробиці згодом,
– написав він.
Раніше чиновник повідомляв про ураження цивільної інфраструктури внаслідок атаки на обласний центр. За його словами, постраждали семеро людей.