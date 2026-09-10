Поруч ТЦ і дуже багато дітей: деталі жахливого удару серед білого дня по АЗС у Києві

У Києві серед білого дня російський реактивний безпілотник влучив в АЗС неподалік від ТРЦ Respublika Park. Атака сталася близько 10:30 у жвавій частині міста, де поруч розташовані велика парковка, автобусні зупинки та інші цивільні об'єкти.

Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр працювала безпосередньо на місці удару та розповіла, що відбувалося там у перші години після атаки. У момент влучання поблизу було багато автомобілів і людей, зокрема дітей, однак найгіршого вдалося уникнути.

У момент удару поруч було багато людей

На момент включення пожежу на АЗС уже ліквідували, а рятувальники продовжували працювати на місці.

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Людей із заправки встигли евакуювати, тому загиблих і постраждалих немає, хоча пошкоджень зазнали сама станція та автомобіль, який стояв біля колонки.

Автомобіль стояв якраз на заправці, тому було припущення, що хтось міг постраждати. Але мені сказали, що ні – люди знали, що дрони в небі, вчасно покинули заправку і на момент удару там нікого не було,

– розповіла Соляр.

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Поруч залишилася неушкодженою зона, де заправляють автомобілі газом. Влучання сталося біля ТРЦ, парковка якого близько 10:30 була заповнена машинами, а неподалік часто проводять час діти.

Тут дуже багато дітей. Вони люблять гуляти біля ТРЦ, сидять на лавках, спілкуються, чекають, поки закінчиться повітряна тривога. Тут вони зазвичай проводять свої перерви й вільний час,

– сказала ведуча 24 Каналу.

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Фото 24 канал

По інший бік АЗС розташовані автобусні зупинки та відділення Укрпошти, а поруч проходить завантажена транспортна магістраль.

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Удар припав на звичайний будній ранок, коли дорогою одночасно рухалося багато автомобілів.

Реактивний дрон звучав як балістика

Після вибуху частини безпілотника розлетілися навколо заправки та потрапили на проїжджу частину. Через це виникли затори, а водії намагалися уважно стежити за дорогою, щоб не наїхати на уламки.

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Фото 24 канал

По звуку було відчуття, що це балістика. Я одразу перевірила, який був рівень повітряної тривоги. Так зараз звучать реактивні дрони, що ти вже не відрізняєш їх від балістики, яка також може прилетіти в той самий час,

– розповіла Соляр.

У телеграм-каналах сьогодні поширювали непідтверджену інформацію про нібито перелік із 20 АЗС, які Росія може атакувати найближчим часом. Пошкоджена заправка, як зазначила Соляр, фігурувала в цьому списку.

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Після удару біля ТРЦ залишалися сім'ї з дітьми, а деякі з них піднімали частини реактивного безпілотника та фотографувалися з ними.

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Фото 24 канал

На місці тим часом продовжують працювати рятувальники, а уламки все ще лежать навколо пошкодженої АЗС.

Фото 24 канал

Фото 24 канал

Ведуча 24 Каналу розповіла про удар по АЗС біля ТРЦ: дивіться відео