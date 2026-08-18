Реактивний "Шахед" летів на Київ: у столиці пролунали вибухи

У Києві ввечері 18 серпня пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. Перед тим повідомляли про рух реактивного "Шахеда".

Про це пишуть моніторингові канали.

Що відомо про вибухи у столиці?

Під час повітряної атаки на столицю моніторингові канали повідомили про рух російського ударного безпілотника в межах Києва.

Зокрема, йшлося про реактивний "Шахед", який прямував у бік Лівобережного масиву та Русанівки. Пізніше з'явилися повідомлення про вибух у Києві.

Також про рух безпілотників повідомляли в районі Березняків та Троєщини.

Згодом у мережі з'явилася інформація про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингових каналів, "Шахед" збили над Києвом.

Близько 17:45 мер міста Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі, у дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає.

У столиці працюють сили ППО. Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій,

– повідомляють у КМВА.

Станом на 18 годину відомо про ще одне падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі. Загоряння немає.

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Крім того, Росія ввечері 18 серпня атакувала й інші регіони України. Зокрема, Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, що через Тернопільщину летів у напрямку Дубна.

Згодом у регіоні пролунали вибухи – начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що це була робота сил протиповітряної оборони. Українські захисники збили ворожу ціль, а внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Під час повітряної тривоги жителів області закликали залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки.