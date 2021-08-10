Уявіть собі таке у Ватикані, – у Мінкульті жорстко відреагували на дрифт авто Red Bull у Києві

У Міністерстві культури вже прокоментували дрифт авто Red Bull на Софіївській площі у Києві. Там обурені безвідповідальністю та неповагою представників компанії.

Позицію висловив міністр культури Олександр Ткаченко. Він додав, що ніхто в світі б собі не дозволив влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО.

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"Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра – або перед собором Нотр-Дам де Парі", – написав Ткаченко.

Він впевнений, що якби й таке сталось – усі учасники перегонів і організатори рекламних зйомок були б покарані. Щонайменше, заплатили б штрафи.

Ткаченка обурили 3 речі

Міністр зауважив, що бруківку вже відмивають від слідів, які залишили автомобілі. Однак річ навіть не у цьому.

По-перше, жахливе, неналежне ставлення до нашої культури. По-друге – ставлення до безпеки людей довкола. По-третє – до законодавства України,

– сказав Ткаченко.

Міністр культури запевнив, що дозволів на такий дрифт не давало ані його міністерство, ані заповідник "Софія Київська".

Ткаченко вже звернувся до Нацполіції та Київської міської державної адміністрації із проханням детально розслідувати ситуацію.

Зокрема, обставини з'ясовують і в Мінкульті. "Очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке відбуватиметься біля історичних пам'яток", – підсумував міністр.

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