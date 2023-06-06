"Цинічні клоуни": ООН відзначає день російської мови на тлі підриву Каховської ГЕС

ООН на тлі підриву Росією Каховської ГЕС, що тягне за собою руйнівні наслідки, відзначає день російської мови. В ООН досі не засудили дії російських терористів.

Підрив Каховської ГЕС стався вночі 6 червня й до обіду вже затоплені близько десяти населених пунктів Херсонської області, пише 24 Канал. Та в ООН сліпо не бачать найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття.

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В ООН не згадали про причетність Росії до теракту на Каховській ГЕС

Поки українці ліквідують наслідки катастрофи та евакуюють людей, в ООН відзначають день російської мови. Саме такий допис з'явився на сторінці ООН у твітері.



ООН відзначає день російської мови / Скриншот

Цинічно те, що в ООН згадали про катастрофу Каховської ГЕС, яку спричинила Росія, тільки після допису про російську мову. Допис про теракт Росії в Херсонській області опублікувала філія ООН в Україні.

На головній сторінці ООН у соцмережах є тільки репост повідомлення української філії про Каховську ГЕС. Цинічно, що в ООН навіть не згадують про причетність Росії до теракту.

"Руйнування Каховської дамби наражає на небезпеку тисячі цивільних осіб, залишаючи багатьох без даху над головою і викликаючи гостру гуманітарну потребу", – заявили в ООН.



Українська філія ООН опублікувала допис про теракт / Скриншот

При цьому ООН ретвітнула публікацію російських представників ООН, у якій йдеться: "Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні".

У коментарях під дописом ООН про день російської мови чимало українців залишили гнівні коментарі. Зокрема, ООН звинувачують у цинізмі, а також публікують відео наслідки підриву Каховської ГЕС.

"Дякую ООН, ви можете, будь ласка, вставити російську мову кудись у цю дірку, щоб зупинити екоцид в Україні?" – написав В'ячеслав Рушник.



Як українці реагують на дописи ООН / Скриншот

"Етична сліпота вашої організації сьогодні досягла нового рівня", – пише Саша Амброз. "Якщо сьогодні день російської мови, я скажу це російською: идите нах*й!", – додає "Злий Сонях".

Росії не місце в ООН

На скандальний допис ООН відреагували в Києві. Зокрема, допис ООН засудив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"А ще сьогодні носії російської мови підірвали Каховську ГЕС. Але з огляду на позицію ООН, день російської мови важливіший за екоцид, вчинений росіянами. Як так? ООН, ти безнадійно хвора?" – запитує голова Ради.

Речник МЗС України Олег Ніколенко іронізує, що в ООН вибрали чудовий день, щоб відзначити день російської мови.

Російські командири віддадуть наказ підірвати Каховську греблю російською мовою. Який день в ООН для святкування російської мови! ООН твітує про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?

– написав Ніколенко.

Глава ОП Андрій Єрмак написав, що Росії не місце у Радбезі ООН та в ООН в цілому.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що ООН дозволяє Росії відчути безкарність за воєнні злочини.

Невже представники ООН не розуміють, що цим заохочують росіян діяти ще більш жорстоко, грубо, безжалісно і безвідповідально. Бо країна-терорист вже показала, що плює на всі міжнародні домовленості, підписані конвенції та норми,

– написав він.

Він також наголосив, що Росії не місце у Радбезі ООН та в ООН в цілому.

Депутат Європейського парламенту Томаш Здеховски у твітері написав, що ООН – справжні клоуни.