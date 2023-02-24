Зеленський оцінив так званий "мирний план" Китаю

Президент України відреагував на "мирний план", який запропонували у Китаї 24 лютого. Він зазначив, що частково з ним погоджується.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції до роковин повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал. Він зазначив, що у "мирному плані" є пункти, з якими можна працювати.

До теми Ніхто не любить лузерів: Зеленський назвав єдиний варіант перемоги у війні

"Мені здається, що це був не мирний план Китаю – це була не резолюція і не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки щодо цього. Китай почав говорити про Україну – я вважаю, що це дуже непогано. Питання, що йде за словами", – заявив президент.

Зверніть увагу – повна пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео

Є інтереси України

За словами Зеленського, у китайському "плані" є пункти, які можна використати в інтересах України. Зокрема, мовиться про територіальну цілісність, ядерну безпеку.

Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там не вказано, до якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави. Там мовиться про ядерну безпеку. Це збігається з інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені, – зазначив Зеленський.

Проте є пункти з якими президент не погоджується. Він впевнений, що не погодиться весь світ.

"Вважаю, що ми повинні в нормальному сенсі слова це використовувати, і нехай в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Чому ні? Наше завдання – зібрати всіх, щоб ізолювати одних", – додав Зеленський.

Ризик постачання зброї

Попри пропозицію Китаю, Зеленський вважає, що суб'єктом ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна. Він зазначив, що Україна вже запропонувала формулу миру.

"Від Китаю це був важливий сигнал, що вони збираються брати участь. Я сприймаю це як сигнал і не знаю, що буде далі. Хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру. Дуже хочу вірити, що Китай не постачатиме зброю в Росію. Це пункт №1. Я роблю все, щоб не допустити цього. Інакше є ризики, що буде третя світова", – сказав Зеленський.