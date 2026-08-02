Путін нічого з цим не зробить: які небезпечні настрої ширяться Росією

Наразі основним завданням України є підірвати керованість російського режиму, адже змусити росіян виступити проти влади в Кремлі не вийде. Однак вже зараз на території Росії поширюється невдоволення, особливо там, де були атаковані склади Wildberries.

Про це 24 Каналу розповів фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, наголосивши, що окупанти спостерігають за тим, як Володимир Путін нічого не може з цим зробити. Відповідно, позиція диктатора буде лише послаблюватись.

Небезпечні настрої ширяться Росією

За словами фахівця зі стратегічних комунікацій, в країні-агресорці не буває революцій чи протестів в українському або європейському форматі, коли народ виходить на вулиці з конкретними вимогами від влади. Це працює в цивілізованих країнах, але не в Росії.

В Росії ж народні рухи або рухи натовпу зазвичай є другим компонентом після краху керованості, управління та системи. Тобто спершу відбувається поступове розмивання силового апарату, знекровлення економіки, втрата лояльності елітами та силовиками.

Вже на другому етапі наростає невдоволення, після чого починається розмивання законності, державності, масові бійки за бензин в чергах. Це все попереду. Однак початок – це елітарні рухи,

– сказав він.

Богданов підкреслив, що зараз росіяни є на стадіях торгу та заперечення. Деякі з них втрачають усі свої гроші через удари по складах Wildberries. Важливо, що Росія зараз справді втрачає податки та віру в те, що "все йде за планом".

Богданов сказав, якими є настрої в Росії: дивіться відео