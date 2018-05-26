"Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві: огляд матчу

Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграли у фіналі Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві 26 травня. А матч запам’ятався травмами футболістів та їх сльозами. А також забитими голами. І помилками воротаря.

Нарешті це сталося. Київ останні декілька днів жив фіналом Ліги чемпіонів. Особливо з четверга, 24 травня, коли у центрі міста встановили велику фан-зону. До цього подібне "футбольне божевілля" було у 2012 році. Однак тоді вся Україна приймала Євро-2012. І нарешті цей матч відбувся.

Читайте також: Виступ Дуа Ліпи та церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів: відео

Відкрити церемонію доручили британській співачці Дуа Ліпа. З чим вона і справилася. Гра зібрала чимало зіркових гостей, в тому числі і королівської крові.

Відео відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві

А сам кубок на поле виніс українець, який свого часу вигравав цей трофей – Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко і кубок Ліги чемпіонів

Читайте також: Перед "Олімпійським" провели акцію на підтримку Сенцова: фото

Головні тренери – Зінедін Зідан з "Реалу" та Юрген Клопп з "Ліверпуля" виставили доволі прогнозовані склади. При цьому "вершкові" вийшли у точно такому ж складі, як і у минулорічному фіналі.

Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземіро, Кроос, Модріч, Іско, Бензема, Роналду.

Ліверпуль: Каріус, Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Мілнер, Вейналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Фірміно.

Читайте також: Смішні фани, які вирішили "влізти" у кадр: кумедні фото та відео про атмосферу фіналу ЛЧ

Перший тайм пройшов без забитих голів. Гравці боялися здійснити помилку. Тому на дві команди – лише дев’ять ударів по воротах і тільки один – у площину воріт, від наймолодшого учасника матчу – 19-річного Тренда Александра-Арнольда.

Єдиний удар у площину воріт у першому таймі

Читайте також: "Уявляєте, чоловіки та жінки в метро...", – фан "Ліверпуля" розповів, чим здивований в Україні

Та перший тайм запам’ятався не цим. А травмами та сльозами футболістів. Більшої втрати зазнав "Ліверпуль". На 31 хвилині після зіткнення з Рамосом травмувався Салах – один з ключових гравців "червоних" та лідер команди.

Салах покидає поле зі сльозами на очах

А невдовзі і "Реал" був змушений робити вимушену заміну. Захисник Карвахаль теж травмувався.

Карвахаль теж травмувався і достроково покинув поле

"Реал" забив у першому таймі. Однак суддя не зарахував цей гол. В момент навісу Роналду перебував у офсайді (з його ударом воротар справився), як і Бензема, який добивав м’яч у ворота.

Читайте також: Наступна ціль для України – Суперкубок УЄФА або фінал Ліги Європи, – Порошенко

По перерві на 47 хвилині "Реал" міг вийти вперед. Лаллана невдало вибивав м’яч з лінії штрафного майданчика. Але той зрізався з ноги, і попав точно до Іско. Іспанець пробивав по воротах Каріуса, який вже покинув лінії воріт. Однак влучив у поперечину.

Та невдовзі "Реал" таки забив. Помилився Каріус. Хоча це не просто помилка, а фатальна помилка. Воротар впіймав м’яч і вводив його в гру з гру. Поруч був Бензема. Голкіпер вирішив вкинути його на ближнього гравця, однак форвард "Реалу" вдало підставив ногу, і від неї м’яч закотився у ворота, точно під саму штангу. Це вдруге Бензема у цій Лізі чемпіонів "підкараулює" помилку воротарів. І забиває гол. У випадку з "Баварією" він став вирішальним.

Бензема забив перший гол у цій грі

Відігрався "Ліверпуль" вже невдовзі. Спочатку після небезпечного навісу Рафаель Варан перервав подачу на Фірміно. Та після навісу від Мілнера Ловрен головою скидав на лінію воріт. Навас вже готувався впіймати м’яч, але з-за спини Марсело вискочив Мане, ногою в дотик переправивши м’яч у ворота.

За "Ліверпуль" у цьому матчі забив Мане

Був у цій грі і гол-красень. Його автор – Гарет Бейл. Валлієць лише за три хвилини до цього вийшов на поле замість Іско, а на 64 хвилині в падінні через себе замкнув навіс від Марсело. Вийшло ефектно та ефективно, і "Реал" знову вийшов вперед.

Удар в падінні через себе Бейла вивів "Реал" вперед у цій грі

А згодом Каріус ще раз катастрофічно помилився. І знову забив Бейл. Гравець "Реалу" потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика. Воротар вирішив його ловити, але від його рук м'яч залетів у ворота.

А вже у доданий арбітром час, коли Роналду був у воротарському майданчику і готовий був забивати, фанат вибіг на поле. Після цього пролунав фінальний свисток. "Реал" втретє поспіль став переможцем Ліги чемпіонів.

Реал – Ліверпуль 3:1

Голи: Бензема, 51, Бейл, 64, 83 – Мане, 54