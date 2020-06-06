В Киеве небоскребы будут строить только за пределами центральной части столицы. Это предусмотрено в проекте нового Генплана столицы.

Возводить небоскребы будет запрещено на Крещатике, улице Владимирской, Андреевском спуске и других исторических местах, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Актуально Квартиры в новостройках: от чего зависит цена

Создание высотных доминант мы предполагаем только на периферийных территориях, в частности, на въездных магистралях на проспекте Бажана и Харьковском шоссе, возле станции метро "Лесная" и улицы Киото, на пересечении проспектов Палладина и Победы, на пересечении проспекта Академика Глушкова и Кольцевой дороги, на пересечении Столичного шоссе и улицы Заболотного, – уточнил начальник коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Читайте В Украине могут взлететь цены на жилье в новостройках: что произошло

Небоскребы разрешат строить в определенных районах / Фото gdevkievezhithorosho

Где можно строить

Согласно проекту Генплана, возведение высоток будет разрешено за пределами центра Киева:

На правом берегу – в районе Демеевской и Лыбидской площадей, ул. Амосова, Выговской, Автозаводской, проспекта Правды, пересечении просп. Победы и Воздухофлотского проспекта.

– в районе Демеевской и Лыбидской площадей, ул. Амосова, Выговской, Автозаводской, проспекта Правды, пересечении просп. Победы и Воздухофлотского проспекта. На левом берегу – район Днепровской набережной, ул. Электротехнической, Шухевича, проспекта Бажана.

Допустимое количество этажей комплексов будет определяться с учетом высотности уже существующей застройки.

Этажность комплексов будет определяться индивидуально / Фото gdevkievezhithorosho