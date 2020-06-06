Где в Киеве будут строить новые небоскребы: названы улицы
В Киеве небоскребы будут строить только за пределами центральной части столицы. Это предусмотрено в проекте нового Генплана столицы.
Возводить небоскребы будет запрещено на Крещатике, улице Владимирской, Андреевском спуске и других исторических местах, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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Создание высотных доминант мы предполагаем только на периферийных территориях, в частности, на въездных магистралях на проспекте Бажана и Харьковском шоссе, возле станции метро "Лесная" и улицы Киото, на пересечении проспектов Палладина и Победы, на пересечении проспекта Академика Глушкова и Кольцевой дороги, на пересечении Столичного шоссе и улицы Заболотного, – уточнил начальник коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.
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Небоскребы разрешат строить в определенных районах / Фото gdevkievezhithorosho
Где можно строить
Согласно проекту Генплана, возведение высоток будет разрешено за пределами центра Киева:
- На правом берегу – в районе Демеевской и Лыбидской площадей, ул. Амосова, Выговской, Автозаводской, проспекта Правды, пересечении просп. Победы и Воздухофлотского проспекта.
- На левом берегу – район Днепровской набережной, ул. Электротехнической, Шухевича, проспекта Бажана.
Допустимое количество этажей комплексов будет определяться с учетом высотности уже существующей застройки.
Этажность комплексов будет определяться индивидуально / Фото gdevkievezhithorosho